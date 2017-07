Amalie, Bjarke og Søren supplerer efter sommerferien deres 3.g på HTX Køge med ekstra udfordringer på et særligt nationalt talentforsker-forløb under Science Talent i Sorø.

Køgestuderende blandt landets største forskertalenter

Efter sommerferien er trioen blandt de få udvalgte på et særligt forsker-forløb under Science Talent, der har til huse i Mærsk Mc-Kinney Møller Videncenter ved Sorø Akademi. Forløbet har blandt andet til formål stimulere og udfordre Danmarks naturvidenskabelige talenter med forskerpotentiale. Og det potentiale har 18-årige Amalie Semlov fra Haslev, 18-årige Bjarke Frederiksen fra Ringsted og 20-årige Søren Nemo Thorsen fra Bjæverskov i rigt mål.

"Et er at have en generel god forståelse af det naturvidenskabelige og interesse i faget, noget andet også at kunne sætte sig ind i komplekst stof og diskutere emner på et niveau, hvor flere andre elever står af. Det kan de," lyder det anerkendende fra Magnus Bugge.

"Det er en mulighed for at få nogle ekstra udfordringer, der bygger oven på det, som vi får med fra skolen, så vi ikke falder af på den og så er det samtidig en god mulighed for at opbygge et netværk," forklarer Søren med et smil.