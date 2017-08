Parkeringsnormen bliver 0,3 p-plads per ungdomsbolig i projektet på Søndre Havn. Det vedtog et flertal på gårsdagens byrådsmøde. Foto: Katrine Wied

Køges nye ungdomsboliger lever videre

Køge - 30. august 2017 kl. 13:48 Af Simon de Visme Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Hvis den såkaldte parkeringsnorm sættes for højt, er der risiko for, at ungdomsboligprojektet på Søndre Havn i Køge falder til jorden. Flere byrådspolitikere mener nemlig, at projektet vil blive markant dyrere, hvis man ikke følger bygherrens dispensation om 0,3 parkeringspladser per ungdomsbolig.

Et flertal i Køge Byråd bestående af S, SF, Enhedslisten, Konservative og DF besluttede dog tirsdag aften at godkende bygherrens ansøgning om dispensation, og derfor bliver ungdomsboligprojektet en realitet.

I alt skal der bygges 50 almene ungdomsboliger, og den generelle parkeringsnorm for området ved Søndre Havn er 0,75 p-plads per bolig. Venstre har løbende påpeget, at der en markant mangel på parkeringspladser i hele området, og derfor har partiet løbende været imod dispensationen for en lavere p-norm og endda foreslået 1,0 parkeringspladser per ungdomsbolig.

Den holdning har fået kritik fra flere andre partier, heriblandt Enhedslisten.

- Der er ikke nogen andre steder i landet, hvor man opererer med meget over 0,2 parkeringspladser per ungdomsbolig. Det ville sikkert fordoble prisen på en ungdomsbolig, hvis man skulle leve op til Venstres ønsker, pointerer byrådsmedlem Niels Rolskov (EL).

Sagen om parkeringsnormen for ungdomsboligerne har flere gange været forbi teknik- og miljøudvalget i Køge Kommune, og her har udvalgsformand Mette Jorsø (V) påpeget, at der er et stort behov for flere parkeringspladser ved Søndre Havn.

Derfor har Venstre hele vejen igennem været imod at dispensere til en lavere p-norm, og partiet har endda foreslået, at man sætter normen op til 1,0 parkeringsplads per ungdomsbolig. Dette argumenterede Jorsø også for på gårsdagens byrådsmøde.

- Vi skal selvfølgelig have et alsidigt boligbyggeri i Køge Kyst, og det er jeg også sikker på, kommer til at ske. Men vi bliver også nødt til at lytte til de borgere, som er flyttet ind dernede og bor i området omkring. Der er nogle kæmpe parkeringsproblemer dernede, siger Mette Jorsø.

Hos Konservative mente man ikke, at den generelle diskussion om parkeringsproblemer i området burde tages i forbindelse med det konkrete projekt.

- Jeg har fuld respekt for, at man har forskellige holdninger til parkeringsnormen i Køge Kyst, men så må man diskutere det mere generelt end i en sag om 50 ungdomsboliger. Det her ser ud, som om de unge bliver taget som gidsler. Hvis der skal bygges flere parkeringspladser, så ved jeg godt, hvem der skal betale. Det skal de unge, siger byrådsmedlem Mads Andersen (K).