Et stort mudderbad var ikke nok til at stoppe de seje elever fra Sct. Nicolai Skole.

Køgeelever var "warriors" for en dag

Køge - 23. juni 2017 kl. 09:00 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

For nylig tog 27 elever og 2 lærere fra valgfagsholdet "BODY" på Sct. Nicolai skole afsted til OCR-løbet "Copenhagen Warrior" i Valbyparken. Eleverne blev klædt på af MD Rustfri, og mange lagde mærke til det store hold unge hold der kom og skulle kæmpe på lige fod med 2500 voksne "Warriors".

Eleverne har hele dette skoleår trænet frem mod at kunne gennemføre løbet i Valbyparken. Der er blevet trænet intervaltræning, samarbejde, råstyrke og udholdenhed og alt skulle gå op i en højere enhed. Det gjorde det så sandelig også. Eleverne væltede sig gennem den første forhindring få meter efter start. Det var et stort mudderbad, de skulle gennem. Mudderet gik dem til midt på lårene, og der var glat, så det var med at holde balancen.

Strækningen på de 6 km og 30 forhindringer skulle bekæmpes så hurtigt som muligt. Der blev kæmpet med blandt andet at bære bildæk op ad en stejl bakke, kravle under strøm, svømme i mudderbad under hegn, hoppe over ild, parkour på containere, præcisionskast med sække, kravle under fiskenet og bestige en 5m høj mur, før man kunne løbe i mål og få en medalje hængt om halsen.

Sct. Nicolai løb og bekæmpede forhindringerne så hurtigt, at de kunne stille sig som vindere på podiet for at have de seks hurtigste tider i heatet.

"En vild fantastisk og oplevelsesrig dag. Mange af eleverne er kommet ud på den anden side med mere tro på sig selv, stærkere både fysisk og psykisk og en viden om, at deres krop faktisk kan meget mere, end de selv tror. De har fået nye venskaber på tværs af årgangene og ved at samarbejde kan føre noget større med sig, end hvis man gør tingene alene," lyder konklusionen fra holdets lærere.