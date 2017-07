Dana Lim sendte lørdag et stærkt cykelfelt af sted mod Paris som led i Team Rynkebys årlige cykelløb, der indsamler penge til kræftramte børn. Foto: Claus Birch/Foto: Claus Birch

Køge-virksomhed i førertrøjen for den gode sag

Køge - 11. juli 2017 kl. 08:33 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Lørdag lød startskuddet for velgørenhedscykelholdet Team Rynkeby. 1.700 cykelryttere og 450 hjælpere fordelt på 44 hold fra seks lande vil de kommende otte dage tilbagelægge 1.200 kilometer landevej til cykelsportens hovedstad Paris. De penge, som de gulklædte cykelryttere indsamler, går ubeskåret til Børnecancerfonden.

Hos Køge-virksomheden Dana Lim, der er Nordens førende producent af lim, spartel og fugemasse, er man ikke i tvivl om, at der er tale om en værdig sag, fortæller man i en udsendt pressemeddelelse.

For selvom videnskaben er kommet langt de senere år, så er sygdommen fortsat skyld i flest sygdomsrelaterede dødsfald blandt børn i alderen 1 til 15 år. Der er derfor brug for en målrettet forskningsindsats i børnekræft for at udvikle bedre behandlingsformer, så børnene ikke alene overlever, men kan leve et normalt liv efter deres sygdom.

For 4. år i træk er Dana Lim guldsponsor for Team Rynkebys ryttere, hvis karakteristiske gule dragter virksomheden blandt andet har været med til at sponsere. Og det vækker stolthed at støtte så god en sag, fortæller adm. direktør Lars Christensen i pressemeddelelsen:

- Team Rynkeby er et utrolig godt initiativ, der virkelig gør en forskel for kræftramte børn og deres familier. Både store såvel som små bidrag hjælper, og det er fantastisk at være en del af et projekt, der er i stand til at skabe et så overvældende engagement på tværs af hele norden, udtaler han.