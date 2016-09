Køge vinder prisen som Årets Handelsby - igen

Køge blev torsdag kåret som Årets Handelsby ved en prisoverrækkelse i Middelfart. Foto: Henrik Førby Jensen

Køge - 08. september 2016 kl. 12:17 Af Henrik Førby Jensen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Som den første by i landet løb Køge for anden gang med den prestigefulde titel som Årets Handelsby, da Institut for Centerplanlægning uddelte prisen for sjette gang. Det skriver DAGBLADET Køge.

Prisuddelingen skete torsdag formiddag på Kulturøen i Middelfart, hvor en særdeles glad og tilfreds formand for Køge Handelsstandsforening, Søren Storgaard var på scenen for at modtage prisen.

- Det er fantastisk. Det giver en vældig platform, så vi kan arbejde med den nødvendig byudvikling i Køge. Det er folk på gaden, der bestemmer den her pris, så det er en kæmpe anerkendelse fra vores kunder. Vi kan bruge prisen til at markedsføre Køge bredere i regionen, så vi skal kigge ud over vores egen næsetip, siger Søren Storgaard.

Der var i alt priser i seks kategorier ved torsdagens prisoverrækkelse. Køge vandt hovedprisen i konkurrence med 23 andre byer og vandt den første gang i 2010.

De andre prismodtagere var Svendborg for hyggeligste by, Vejle vandt for mest servicemindede by, Middelfart vandt for bedste P-forhold, Ålborg blev kåret som Danmarks flotteste handelsby og Roskilde fik prisen for bedst markedsførte.