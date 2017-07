Se billedserie Foto: Jens Wollesen. Foto: Jens Wollesen SJ-MEDIER

Køge vært for 800 spillemænd og folkedansere

Køge - 20. juli 2017 kl. 07:00 Af Per Møller Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Køge danner hele denne uge ramme om landsstævnet KØST2017 for folkedans og spillemænd. Landsstævnet er arrangeret i et samarbejde mellem Folkedans Danmark og Spillemandskredsen for begge landsforeningers medlemmer af folkedansere og spillemænd.

KØST2017 er landsstævnet - og indikerer at stævnet arrangeres i Køge der er centrum for stævnet og på Stevns - som havde fornøjelsen at byde de mange hundrede folkedansere og spillemænd velkommen onsdag hvor de gav opvisning i Store Heddinge og Rødvig.

Stævnet arrangeres i et samarbejde mellem Stevns Folkedansere og Køge Folkedansere, og er økonomisk støttet af både Køge og Stevns Kommune m.fl.

Stævnet startede officielt mandag eftermiddag på Køge Torv med velkomsttale af borgmester Flemming Christensen og et par timers festlig opvisning af en lang række af de over 800 medvirkende fra de to landsforeninger.

Stævnet indeholder en lang række aktiviteter som opvisninger, legestuer/baller, dansekurser, danse- og spilleworkshops, udflugter, udstillinger og så selvfølgelig en masse socialt samvær. Programmet er spækket med aktiviteter for både børn, unge, voksne og seniorer.

Landsstævnet fortsætter til og med fredag den 21. juli.

Programmet for torsdag og fredag kan ses på hjemmesiden køst2017.dk.

Billederne viser stemningen ved åbningsceremonien på Køge Torv mandag eftermiddag.