Køge skal række mere ud efter turister og erhverv

Køge - 28. december 2016

Køge: Det var symbolsk bølge og begejstring fra De Konservative, Socialdemokraterne og Venstre, da et enigt byråd tirsdag aften vedtog en ny struktur og for indsatsen for at fremme erhvervslivet og turismen i Køge Kommune.

- Nu begynder københavnerne at flytte herned og virksomhederne kommer. Vi bevæger os ind i en anden sfære, end vi har været vant til. Dér har vi altså brug for en stærkere organisation omkring de her indsatser. Vi har brug for at vi kan kigge ud over Køges kommunegrænse. Ud over regionen, Danmark og sågar også ud i Europa, mente 2. viceborgmester Marie Stærke (S).

Hun pointerede styrken ved, at den nye organisation holder sig orienteret om nye tiltag i omkring erhverv og turisme i EU, på Christiansborg og i Region Sjælland.

- Det er vores forventninger til fonden og vi har store ambitioner, sagde Marie Stærke.

I dag er aktiviteterne omkring erhvervs- og turistfremme spredt hos Køge Erhvervsudviklingråd, Køge Bugt Erhvervscenter og VisitKøge uden egentlig samarbejde og koordinering. Med byrådets beslutning bliver Køge Bugt Erhvervscenter og VisitKøge nedlagt. Medarbejdere og økonomi overdrages til Køge Erhvervsudviklingsråd, der bliver omdannet til en forening, som stifter og driver en erhvervsdrivende fond.

En erhvervsdrivende fond giver nogle muligheder, som andre juridiske konstruktioner ikke rummer. Fonden er dedikeret til erhvervs- og turismeudvikling i Køge Kommune. Det er i principielt formålet, der »ejer« fonden, som er en non-profik organisation, hvor et generelt overskud geninvesteres i aktiviteter, der understøtter formålet.

- Vi vil gerne gøre Køge Erhvervsråd mere deltagende og aktivt. Går det, som vi gerne vil have, kan vi komme i gang i starten af det nye år og få samlet den indsats omkring turisme og erhvervsudvikling, der i dag ligger i forskelligt regi ét sted med den kraft, det kan give, sagde borgmester Flemming Christensen (K) på byrådsmødet.

1. viceborgmester Mette Jorsø delte begejstringen og brugte Stevnsvejen som et eksempel:

- I Jylland er man rigtig gode til at stå sammen og sige til Christiansborg: Det er dét her stykke motorvej, vi arbejder for - også selvom alle måske ikke har lige stor glæde af det. Jeg håber, det er sådan noget, vi kan bruge den nye organisation til, sagde hun.

Husk de små virksomheder

Udviklingsrådet bliver reorganiseret og fonden får en ny bestyrelse med tre repræsentanter udpeget af byrådet og seks repræsentanter udpeget af den nye forening. Erhvervs-og Arbejdsmarkedsudvalget har opgaven med at lave udkastet til en drifstaftale, oplyste udvalgsformand Mads Andersen (K). Som formand for VisitKøge var han udstyret med flere kasketter i sagen.

- Det har været drøftet rigtigt meget i VisitKøges bestyrelse - og det er helt på sin plads - at vi skal sikre, at selv den mindst Bed and Breakfast også mærker, at det her sker. At de ikke bliver glemt ude i kulden. At det ikke bare er de store virksomheder og os politikere, der sidder og klapper hinanden på skuldrene. Det skal spredes ud til alle hjørnerne af kommunen, påpegede han.

Den nye organisation skal beskæftige sig med erhverv, turisme, internationale projekter, PR og interessevaretagelse. Den nuværende økonomi rummer udgifter for ialt otte millioner kroner til blandt andet løn, husleje, aktiviteter og PR. Umiddelbart er der ingen økonomiske konsekvenser af byrådets beslutning - der skal dog senere tages stilling til økonomien i driftsaftalen, virksomhedsoverdragelse og omkostninger ved etableringen.

- Skulle bestyrelsen finde på at ville ting, de ikke har penge til, skal de selv finde de penge. Hvis erhvervslivet vil mere, end vi er i stand til at tilbyde, så skal de selv være med til at betale. Det skal vi ikke lægge skjul på - det er den dynamik, vi skal skabe i fællesskab, afrundede Flemming Christensen punktet.

Byrådet skal på et senere tidspunkt behandle overdragelsen af kommunale medarbejdere og godkende driftsaftalen for den nye turisme- og erhvervsorganisation. Desuden skal medlemmerne af fondsbestyrelsen udpeges og der skal ansættes en direktør.