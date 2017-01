Lørdagsavisen og Lokalavisen Køge Bugt udkommer resten af januar som to aviser men fra februar bliver de to ugeaviser slået sammen.

Køge har brug for samling

Lørdagsavisen og Lokalavisen Køge Bugt bliver den 1. februar til Lørdagsavisen med Jørgen Petersen som bladchef.

Køge - 20. januar 2017 kl. 10:00 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Køge har brug for samling – ikke for splittelse.

Derfor har Lørdagsavisen, der siden 1. januar har været ejet af Sjællandske Medier A/S, og Lokalavisen Køge Bugt, som udgives af Køge Bugt Avis ApS, besluttet at gå sammen fra den 1. februar om en stor, samlende weekend-ugeavis med fokus på Køge.

Da Lørdagsavisen er det ældste og stærkeste brand, bliver avisens navn Lørdagsavisen. Lørdagsavisen og Lokalavisen Køge Bugt udkommer resten af januar som to aviser.

Sund fornuft med en stor avis Den samlende avis, Lørdagsavisen, får hjemsted Torvet 19 A, Køge. Sjællandske Medier A/S er udgiver, og Jørgen Petersen bliver bladchef fra den 1. februar.

Jørgen Petersen var stifter af og direktør for Lørdagsavisen i en årrække. For to år siden kom det til et brud mellem Lørdagsavisens daværende ejer, Politikens Lokalaviser, og Jørgen Petersen. Jørgen Petersen har på det seneste været tilknyttet Køges nye ugeavis, Lokalavisen Køge Bugt. ”Vi gennemfører nu en løsning, der er udtryk for almindelig sund fornuft. Køges behov for lokale ugeaviser er en stærk ugeavis, der udkommer midt i ugen, og en stærk ugeavis, der udkommer op til weekenden. Og udgivernes behov er en sammenhængende driftsøkonomi, som kan sikre den fortsatte udgivelse”, siger Sjællandske Mediers chefredaktør, Torben Dalby Larsen.

Han tilføjer, at ugeavis-udgivelsen i Køge har været præget af betydelige underskud i 2016 for de fire udgivere: Politikens Lokalaviser (Lørdagsavisen), Søndagsavisen Køge (North Media), Lokalavisen Køge Bugt (Køge Bugt Avis ApS) og Køge Onsdag (Sjællandske Medier A/S) . Underskuddet er en hovedårsag til, at Politikens Lokalavisen solgte Køge MedieCenters aktiviteter til Sjællandske Medier, og at Søndagsavisen Køge, der blev udgivet af North Media, har indledt et samarbejde med Lørdagsavisen.

Jørgen Petersen bladchef Torben Dalby Larsen siger, at Jørgen Petersen er den naturlige bladchef for Lørdagsavisen med tilhørende sektioner. Jørgen Petersen og Lørdagsavisen er to sider af samme sag. Jan Glöet er tilsvarende den naturlige bladchef for Køge Onsdag samt salgschef for DAGBLADET Køge og Radio Køge. Sidstnævnte aktiviteter fortsætter i Sjællandske Mediers ejendom, Torvet 10, Køge. Katrine Wied er Sjællandske Mediers områderedaktør i Køge, ligeledes med hjemsted på Torvet 10, Køge. ”Jeg glæder mig til den nye opgave. Jeg har altid betragtet Lørdagsavisen som et ”barn” i mit professionelle virke, siger Jørgen Petersen. Køge har brug for samling – ikke for splittelse. Dette bidrager den nye løsning afgørende til, og dette vil kunne opleves efter en kort overgangsperiode, hvor vi skal samle de to aviser i den samlende weekendugeavis, Lørdagsavisen”, tilføjer han. Lokalavisen Køge Bugts adm. direktør, Kathrin Hardiman, ønsker at fratræde for hellige sig øvrige virksomheder i Køge. Lørdagsavisens salgschef, Rikke Lykke Nielsen, ønsker at skifte til nye opgaver. ”Jeg ser tilbage på 21 gode års samarbejde med kolleger og med Lørdagsavisens mange kunder”, siger Rikke Lykke Nielsen. Køge Onsdag vil udkomme tirsdag/onsdag. Køge Onsdag omdeles af PostNord. Køge Onsdag får hjemsted Torvet 10, Køge.

Lørdagsavisen vil udkomme torsdag/fredag. Lørdagsavisen omdeles også af PostNord. Lørdagsavisen får hjemsted Torvet 19, Køge