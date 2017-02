Køge-firma importerer: Klunke-voks til bløde løg

- Endelig et skin care produkt som taler til os mænd. Et produkt der får os til at føle os som rigtige mænd, siger Peter Østersø.

For det begyndte i netop Finland. Som en joke i en barbersalon i byen Tampere, men endte med at barberen blev taget med bukserne nede. For han var langt fra alene om at være træt af sure løg, og den lille krukke med mirakel-ingrediensen sheasmør gik på kort tid fra gimmick til must have blandt mange finske mænd.