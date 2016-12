Køge-børn kan deltage i Danmarksindsamling

Igen i 2017 er det KøgeBibliotekerne, der organiserer indsamlingen af gode gerninger fra børn i Køge Kommune, der deltager i Danmarksindsamlingen. Temaet for 2017 er: Intet barn må sulte. Lego-familiens almennyttige fond, Ole Kirks Fond, donerer 25 kroner for hver god gerning, børnene gør i januar. Gode gerninger kan være alt, der gør andre glade.

Alle gode gerninger tæller: Hvad enten man hjælper sin mor med rengøringen, køber ind for sin far eller samler skrald op i skolegården. Det eneste, du skal gøre, er at hente et skema på biblioteket, udfylde det med dine gode gerninger og aflevere det på dit lokale bibliotek senest 3. februar klokken 12. Børn, som udfører 10 gode gerninger eller mere, vil modtage et særligt godhedsdiplom på biblioteket.