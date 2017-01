Fredagsbar for ildsjæle får debut i Køge 3. februar. Det sørger de to værter Annabella Al-Nafusi (t.v.) og Tville Tvilling for. Bagest Jakob Bagge, der er ansvarlig for Tapperiets værtskab ved arrangementerne. Foto: Kim Rasmussen

Køge bliver vært for landets femte »Fredagsbar for ildsjæle«

Initiativtageren til det lidt særlige fredagsbar-koncept, der er ved at sprede sig på tværs af landet, er kommunikationsrådgiver Jesper Sylvester, der har et mål om, at alle større danske byer i 2019 har en Fredagsbar for ildsjæle, hvor man kan møde iværksættere, lønmodtagere, studerende, jobjægere, selvstændige, pensionister med flere. Omdrejningspunktet er, at de brænder for at gøre verden gladere, klogere og bedre igennem deres job, virksomhed eller frivilligt arbejde. Formålet er at skabe et rum, hvor mennesker - på tværs af interesser, holdninger og hjertesager - kan mødes med ligesindede og skabe nye alliancer og venskaber.