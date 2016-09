Se billedserie En gang om måneder bliver der samlet affald på togsporene på Køge Station, og dermed er stationen på det punkt den 4. mest rengjorte station i landet. Foto: Simon de Visme

Køge Station har nogle af de mest beskidte togspor

Køge - 15. september 2016 kl. 14:15 Af Simon de Visme Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Næst efter Københavns Hovedbanegård, Nørreport og Østerport har togsporene på Køge Station landets største behov for rengøring. Det skriver Dagbladet Køge.

Løse plastikposer, henkastede kaffekrus og sammenkrøllede Cola-dåser. Man skal ikke kigge langt efter skrald ved togsporene på Køge Station, og det er på trods af, at stationen på lige netop det punkt er et af de hyppigst rengjorte.

I den nyligt offentliggjorte kortlægning af henkastet affald, der ellers viser, at kommunen generelt scorer højt i forhold til at samle affald i byen, bliver Køge Station nævnt som problematisk område.

BaneDanmark, som har ansvaret for at samle skrald omkring sporene, oplyser, at Køge Station har den 4. højeste rengøringsfrekvens sammenlignet med resten af landet i forhold til togsporene. Her bliver der samlet skrald en gang om måneden, og stationen er kun overgået af Københavns Hovedbanegård, Nørreport og Østerport.

Alligevel møder rengøringen kritik fra både borgere og Køge Kommune. Flere interviewede borgere er ude med kritik, og stationen bliver både kaldt »monster ulækker« og »rigtig slem«.

Fra kommunens side mener man heller ikke, at BaneDanmark gør nok for at holde deres ansvarsområde på stationen rene.

- Jeg er lidt bange for, at de ikke har samme fokus på rengøring, som vi har, siger Søren Brask (V), der er formand for Ejendoms- og Driftsudvalget.

Hos BaneDanmark vil man nødig køre en decideret sagsbehandlingen med Køge Kommune gennem pressen, lyder det, men virksomheden afviser manglende fokus på rengøringen.

- BaneDanmark har den fokus, der er nødvendig for at holde alle landets stationer rene, siger Tommas Brogaard Thomsen, der er stationsansvarlig for stationerne øst for Storebælt.