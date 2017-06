Køge Sportsterapi udvider aktiviteterne

"Det har været et rigtigt godt og travlt første år. Det er gået over al forventning. Så nu er jeg klar til at tage næste skridt på vejen - det er gjort ved at jeg har indgået et samarbejde med Henrik Madsen, som er i fuld gang med at uddanne sig til sportsterapeut. Henrik Madsen vil være i klinikken omkring 10 timer om ugen - eller efter behov", fortæller den tidligere landsholdsspiller og udenlands professionelle i fodbold, Søren Larsen. Det skriver LørdagsAvisen.

"Det er super fedt at vi nu kan få mulighed for at udvikle klinikken - at arbejde hen mod nye mål. Min ambition fra start var at det både skal være et behandling- og et restitutionscenter for alle, uanset hvilke lidelser man går rundt med. Med behandlinger som i den professionelle sportsverden. Sportsterapeuten benytter en række forskellige behandlingsformer for at forebygge, behandle, genoptræne og rehabilitere klienten. Sportsterapi hjælper også hvis man er plaget af kroniske smerter eller spændingshovedpiner. Kort sagt så er sportsterapi for alle, siger Søren Larsen, der sidste sommer investerede i en AlterG til vægtaflastende træning.