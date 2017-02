Ét af de største byudviklingsprojekter nogensinde i Grønland, hvortil arkitekten Bjarke Ingels blandt andet har tegnet et arktisk indendørs-stadion, er nu under opsejling med den tidligere Køge Park-konsulent Per Bendix som central aktør. Netop forbindelsen til det droppede Køge Park-projekt har grønlandske medier bemærket. Illustration: Sermitsiaq.AG

Køge Park-konsulent med i grønlandsk kæmpeprojekt

Køge - 10. februar 2017

Den tidligere konsulent på det droppede Køge Park-projektet Per Bendix er nu med i ét af Grønlands største byudviklingsprojekter nogensinde. Projektet ventes at koste mellem fire og fem milliarder kroner, og anledningen har fået landets medier til at spørge Per Bendix til erfaringerne fra Køge Park-projektet, skriver DAGBLADET.

Avisen Sermitsiaq har i fredagsavisen desuden spurgt Niels Rolskov (EL), medlem af Økonomiudvalget i Køge Kommune, til hans mening om samarbejdet med Per Bendix undervejs i Køge Park-projektet, hvortil Rolskov svarer:

- Det, der gik galt, var, at nogen havde meget flyvske ideer til, hvad man kunne gøre uden at have en realistisk vurdering af, hvem der kunne finansiere det. Vi brugte næsten et år på at tale løsninger, og der var altid en ny løsning. Sådan gik det uge efter uge. Projektet var efter min mening alt for stort til Køge. For mig var Per Bendix en professor Tribini-type, der kunne trække guldmønter ud af ørerne, siger Niels Rolskov til avisen.

Per Bendix mener imidlertid ikke, at kritikken er berettiget, eller at det store projekt i Grønland i det hele taget kan sammenlignes med Køge Park. Det forklarer han fredag til Sermitsiaq.

- Projektet i Nuuk er meget større og mere forskelligartet. Det kan bedre sammenlignes med Vinge-projektet i Frederikssund, hvor der også lægges grund til en ny by eller Carlsberg-bydelen i København, som jeg også har været en del af. Køge var et enkelt stort bygningskompleks og intet andet, og det blev så i øvrigt også stoppet af politiske grunde - ikke tekniske og økonomiske grunde, siger Per Bendix til avisen.

Et enigt Køge Byråd valgte den 15. december 2015 at lægge Køge Park i graven, da det op mod deadline ikke var lykkedes konsulenten at skaffe mere end ni af de påkrævede 35 millioner kroner til at stifte aktieselskabet Køge Park Sport & Event. Flere byrådsmedlemmer lagde vægt på den store økonomiske usikkerhed, det ville indebære, fordi Køge Park-projektet var konstrueret på en måde, hvor Køge Kommune forpligtede sig til at købe stadion-delen ud af Køge Park-projektet, hvis Køge Park Sport & Event eksempelvis gik konkurs.

Per Bendix nærer i dag stor tro på, at projektet i Grønland kan realiseres. Adspurgt om, hvem der vil investere i det, svarer han til Sermitsiaq:

- Jeg kan ikke sige, hvilke pensionskasser vi har dialog med, men jeg kan sige, at vi udbyder det som et sammenhængende projekt. Hele første etape, omfattende 1.600 boliger, infrastruktur inklusiv tunnel, skoler, børnehaver og erhvervsbyggeri, løber op i 4-5 milliarder danske kroner, fortæller Per Bendix til Sermitsiaq og fortsætter:

- Deler man det op på 8-10 år, som bliver etableringsperioden, så er det et stort projekt, men det er trods alt overkommelige dimensioner. At projektet er stort, er med til, at pensionskasserne får interesse for det. De synes, at størrelsen og det tidsmæssige perspektiv er attraktivt. Der er en fornuftig forrentning af investeret kapital, og så er vi begunstiget af en lavrenteperiode, hvor det kan være svært for de store pensionskasser at finde noget at investere i, siger han til Sermitsiaq.