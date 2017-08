Køge Midtby og Strædet får fælles gavekort

Det har længe været et åbent spørgsmål, om det ville lykkes for handelslivet at finde sammen i et fælles samarbejde. Men det er nu lykkes for bestyrelsen af Køge Handelsstandsforening og Citicon at finde frem til en aftale, hvor Citicon får et medlem siddende i Køge Handelsstandsforening. Citicon får også ti stemmer på handelsstandsforeningens generalforsamlinger.