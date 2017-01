Køge Kommune: Vi undgik de værste skader

Se billedserie Der blev lavet en dæmning ved Din Tøjmand i Torvebyen, som skulle forhindre at der strømmede mere vand ud i Køge Å. Foto: Hans Jørgen Johansen

Køge - 05. januar 2017 kl. 12:32 Af Katrine Wied Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Ikke siden 1904 har vandet stået så højt i Køge. Men selv om vandstanden, da den var højest, nåede op på 157 centimeter over daglig vande, udeblev de store ulykker. Beredskabet virkede, og det lykkedes for myndighederne og de mange frivillige at få afbødet de truende skader. Sådan lyder evalueringen fra Køge Kommune torsdag morgen.

- Vandet toppede, som vi forventede, omkring klokke 18 på 157 centimeter. Alle de forberedelser, vi har lavet, virkede. Det er vi rigtig stolte af, siger driftassistent og vagtansvarlig i ETK, Køge Kommune, Michael Munk.

Myndighederne udpegede onsdag Københavnsvej som en sluse for det indtrængende vand fra Køge Bugt.

- Her havde vi nogle å-løb, som vi skulle have blokeret både for tilstrømning ude fra bugten men også fra udløb, primært på landsiden ved alle husene. Det brugte vi natten mellem tirsdag og onsdag til. Allerede tirsdag klokken 14 fik vi nedsat en beredskabsgruppe. Det betød, at vi var godt forberedt, siger Michael Munk.

Myndighederne bruger et særligt højde kort, et såkaldt kotekort, som viser, hvor risikoen er størst, hvis vandet når en bestemt højde.

- Vi skulle skynde os og lave et overblik over, hvor vores farezoner var og over hvilke skader, vi kunne få. Der vægtede private boliger højt. Det skal ikke forstå som, at virksomheder ikke er vigtige, men vores private hjem betyder trods alt mere for de fleste. Der fandt vi ud af, at Torvebyen og Havstokken ved Københavnsvej kunne komme i spil. Det blev udgangspunktet for vores handlingsplan, siger Michael Munk.

Men handlingsplanen kom også til at spille myndighederne et puds. For forventningen var, at slaget mod vandmasserne ville komme til at stå på Havstokken, men i stedet var det ved Torvebyen, at presset blev størst.

Indsatsen blev lavet af ETK Køge, Østsjællands Beredskab og det frivillige beredskab, Projekt Center Køge Bugt, Hjemmeværnet og Klemmestrupgaard. Herudover hjalp 140 frivillige omkring Blegdammen med at pakke og uddele sandsække.