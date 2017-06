Sognepræst Charlotte Dybdahl Winther, sognemedhjælper Mette Nielsen og Tina Melbye, indehaver af Garnloppen, ser frem til at kunne give dåbsbørnene i Køge Kirke dåbsklude fra kirkens nye strikkeklub.

Køge Kirke strikker på et nyt fællesskab

Køge - 21. juni 2017 kl. 16:00 Af Martin Rasmussen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

I flere sogne landet over får familien en unik strikket dåbsklud med hjem fra barnedåben, og nu kommer den hyggelige tradition også til Køge. I Køge Kirke er man nemlig i fuld gang med at etablere en strikkeklub, der skal strikke dåbsklude til alle de børn, der døbes i kirken. De første 10 har allerede meldt sig klar med strikkepindene, men der er plads til flere, siger initiativtageren, sognemedhjælper Mette Nielsen.

"Jeg kan godt lide ideen om, at alle der bliver døbt i Køge Kirke får en gave med fra den ældre generation," siger hun om initiativet.

Ideen er at skabe et lokalt fællesskab samtidig med, at man kan give dåbsbørnene en personlig og unik gave.

"Vi har længe gerne villet lave en strikkeklub, og med strikning af dåbsklude giver det god mening at have aktiviteten i en kirkelig ramme," fortæller sognepræst Charlotte Dybdahl Winther, der også selv har afprøvet nogle af de forskellige strikkemønstre til dåbsklude, som man tager udgangspunkt i.

Hun understreger, at alle er velkomne i strikkeklubben: "Der er ingen prædiken og ingen fadervor - kun strikkeglæde," smiler hun.

Strikkeklubben mødes i sognegården på torsdag formiddage - første gang 29. juni - og blandt deltagerne er Tina Melbye. Hun er ny ejer af forretningen Garnloppen på Nørre Boulevard og ser frem til møderne i den nye strikkeklub. Hun fremhæver, at dåbskludene er en oplagt mulighed for at strikke noget, der vil give stor glæde hos modtagerne.

"Mange ældre elsker at strikke, men hvem skal de strikke til, når familien er forsynet med trøjer? Her får de et godt formål," siger hun.

Der er omkring 100 dåb i Køge Kirke om året, så der skal strikkes mange dåbsklude. Døren til strikkeklubben er åben for alle, men det er naturligvis en god ide at være ferm med et par strikkepinde. Strikkeklubben har garnet, men man skal selv have strikkepinde med.

"Og hvis man ikke kan torsdag formiddag, så ring til mig - så finder vi på noget," opfordrer Mette Nielsen.

Vil du strikke med, kan du finde alle oplysninger på Køge Kirkes hjemmeside og Facebookside.