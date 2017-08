Foto: Hans-Jørgen Johansen

Send til din ven. X Artiklen: Køge Idrætspark er kommet et stort skridt nærmere Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Køge Idrætspark er kommet et stort skridt nærmere

Køge - 31. august 2017 kl. 13:14 Af Katrine Wied Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Planerne for Køge Idrætspark er et stort skridt tættere på at blive til virkelighed. Et stort flertal vedtog tirsdag på et lukket byrådsmøde at sige ja tak til et købstilbud på byggeretterne til de udbudte grunde mod Københavnsvej/Stensbjergvej på det nuværende Køge Stadion. Det meddeler Køge Kommune.

Det betyder, at realiseringen af visionerne for Idrætsparken er gået ind i en afgørende fase. De konkrete planer for Idrætsparken indebærer blandt andet en gennemgribende renovering af stadion og nedslidte faciliteter, samt opførelsen af en ny hal 3. En del af finansieringen bliver hentet ved at lade private investorer købe sig ind på byggeretter i projektet.

- Jeg er glad for at se, at det er dygtige kræfter, der har budt ind på opgaven. Det projekt, som nu går i gang, bliver til en samlet Idrætspark, hvor vi rummer både breddeidrætten og det mere professionelle islæt, siger Køges borgmester Flemming Christensen (K).

Det er tre lokale kræfter - nemlig Michael Buhl, Claus Just og Morten Bergstrand - der står bag Køge Idrætspark A/S, som herefter har opgaven med at etablere cirka 18.000 kvadratmeter byggeri, der forventes at indeholde dagligvarebutik, serviceformål og kontorformål. I første omgang opføres de tre hjørnetårne, og senere besluttes, om investorerne udnytter muligheden for også at bebygge mellembygningen i Idrætsparken.