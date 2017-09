Køge Idrætspark: Salg af byggeret efterlader stort hul i kommunekassen

Glæden var stor i sidste uge, da et bredt flertal i Køge Byråd sagde ja til at sælge byggeretten på de tre hjørnebygninger i Køge Idrætspark-projektet til lokale investorer. Ifølge politikerne er salget nemlig afgørende for, at projektet med at renovere Køge Stadion og bygge en ny hal kan blive en realitet.