Køge Havn- og STC-direktør stiller op for Konservative

Køge - 10. februar 2017 kl. 17:43 Af Katrine Wied Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Når Konservative stiller med en opstillingsliste med 14 kandidater til kommunalvalget i Køge til november, vil Køge Havn og Skandinavisk Transport Centers direktør Thomas Kampmann være at finde som nummer fire på listen. Det ligger fast, efter at partiet holdt opstillingsmøde torsdag.

Køges borgmester var allerede genvalgt som de Konservatives spidskandidat til kommunalvalget, så det var de resterende pladser på listen, som spændingen stod om.

Thomas Kampmann får en placering på listen efter Mads Andersen, som sidder i Køge Byråd i dag, og Lykke Outzen, som sad i byrådet i forrige valgperiode.

- Jeg er særdeles glad for, at Thomas Kampmann stiller op, for det er en erhvervskapacitet, vi byder ind med. Sådan en person vil pynte på enhver liste, siger Flemming Christensen, der også melder sig parat til at gå efter borgmesterposten igen.

Det er ikke første gang, at Thomas Kampmann stiller op til politik. Han stod også på den Konservative liste ved kommunalvalget i 2013, hvor han ikke opnåede valg. Han har tillige været medlem af Greve Byråd i skes år, inden han flyttede til Køge.

- Jeg synes, vi stiller med et rigtig stærkt hold, og vi har også en borgmester i spidsen, så det er klart en ambition fra min side, at vi støtter op om, at Flemming Christensen får en tur til, siger Thomas Kampmann.

Han vil blandt andet arbejde for, at Køge for en politik, der skal sørge for at holde en høj arkitektonisk standard, når byen udvikles.