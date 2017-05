Biografdirektør Laila Christensen og chefoperatøren gennem 28 år, Peter Schøn, glæder sig til at flytte aktiviteterne over i Nordisk Film Biografen Køge i løbet af uge 21.

Køge Bio: Efter 77 år er det slut på Torvet 17

Det er et mangeårigt stort ønske, der går i opfyldelse for Køge Bios mangeårige direktør, Laila Christensen.

"Vi har drømt om dette øjeblik i - ja, vel snart 25 år. Nu er vi kun få dage fra at kunne byde vores publikum indenfor i byens nye biograf. Det bliver stort - men da også vemodigt at skulle sige farvel til de lokaler, der gennem mere end 32 år har dannet ramme for mig og vores medarbejderes arbejdsplads". Men det er jo en festlig begivenhed. En epoke slutter, men en ny er klar til at begynde, siger Laila Christensen, der overtog ejerskabet af Køge Bio i december 1984.

"Det har været nogle travle og spændende år hvor vi ad flere omgange har moderniseret biografen så den hele tiden levede op til tidens krav. Største modernisering skete for lidt over 20 år siden, hvor de gamle stole blev udskiftet med de nuværende stole som blev hentet hjem fra Spanien, fortæller Laila Christensen.

Siden har Køge Bio fået tildelt utallige Danmarkspremierer. At Køge Bio var, og iøvrigt altid har været en driftig virksomhed, fik man bevis på i foråret 1990, hvor biografen blev kåret til "Årets Biograf 1990" af Foreningen af filmudlejere i Danmark. Det synlige bevis på hæderen fik man få uger senere, den 5. maj, hvor man i forbindelse med biografens fejring af 50 året for åbningen på Torvet 17, fik nedlagt en "Hollywood flise" foran indgangspartiet.

Søndag den 21. maj bliver altså sidste mulighed for at se film i den gamle Køge Bio.

"Vi har foreløbigt ikke planlagt andet, end at det skal være en hyggedag for hele personalet. Hvad der skal ske ellers har vi ikke besluttet endnu, siger Laila Christensen.

Har du lyst til at være blandt de publikummer der overværer den sidste film i den gamle Køge Bio? Så giver LørdagsAvisen dig muligheden for at vinde to billetter til forestillingen søndag den 21. maj kl. 17.00. Kig ind på LørdagsAvisens Facebookside - og deltag i konkurrencen om de to eftertragtede billetter fra i dag torsdag den 11. maj kl. 15.00.