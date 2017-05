Se billedserie 35 deltagere på Køges nye cykelhold for kvinder triller ud på den allerførste tur. Foto: JCJ

Køge Bike Ladies fik en flyvende start

Køge - 11. maj 2017 kl. 09:00

Onsdag sidst på eftermiddagen trillede en større flok cykelryttere ud fra Ravnsborghallen for at køre en tur på de østsjællandske landeveje, og sådan bliver det sommeren igennem. Fælles for rytterne er, at de alle er kvinder, og mange af dem er nye i cykelsporten.

Køge Bike Ladies hedder holdet, som Susanne Jørgensen, Firmaidræt Køge, har taget initiativ til, og hun glæder sig over den store interesse for at køre med.

"Vi havde en fantastisk start - alle kom godt med rundt, og vi fik alle med hjem," fortæller hun om den første tur, hvor holdet måtte dele sig i to grupper for at kunne komme godt gennem trafikken.

"Det har været overvældende. Jeg havde en god fornemmelse med Køge Bike Ladies, men havde ikke turde håbe på så stor interesse. Der er flere af pigerne med erfaring i at cykle, der har tilbudt hjælp på holdene - netop fordi vi er så mange og sikkerheden på landevejene kommer i første række," siger Susanne Jørgensen.

Fremover deles deltagerne i tre hold for begyndere, let øvede og øvede, så der er udfordringer for alle - uanset om man har cyklet i mange år eller lige har sat sig op på cyklen.

Med på begynderholdet er Britta Sieljaks, og hun havde helt bogstaveligt lige sat sig op på cyklen i onsdags før den første tur.

"Jeg havde kun lige trillet fra Ellemarken til Ravnsborghallen på den nye cykel, inden vi kørte ud på en 35 kilometers tur. I starten tænkte jeg, at det bliver en meget lang tur, men det gik rigtig godt, og på de sidste fem kilometer kørte jeg og tænkte, at det her skal jeg nok få lært. Det var helt fantastisk - jeg går i forvejen til spinning, men det her er jo noget helt andet. Spinning er fint om vinteren, men om sommeren er det dejligt at komme ud og køre," siger Britta Sieljaks.

For hende var det afgørende, at det var et rent kvindehold, hun kunne melde sig til.

"Jeg har tænkt på at prøve landevejscykling i flere år, men jeg har ikke haft mod til det, når jeg har set alle de mænd, der suser afsted. For mig handler det lige så meget om at komme ud i naturen og om, at det skal være hyggeligt," siger hun.

"Og når vi skal på kursus i at skifte slange senere på måneden, er det også rart, at der ikke står nogen og ryster på hovedet bag en," griner hun.

Britta Sieljaks har tidligere løbetrænet, men det kunne benene ikke holde til.

"Der er mange, der starter med at cykle, fordi de ikke kan løbe mere. Jeg også tidligere løbet i Køge Atletikklub, men det var ikke noget for mig. Jeg fik for mange skader," fortæller hun om en del af baggrunden for, at hun har valgt den lidt mere skånsomme motionsform.

På begynderholdet kan hun se frem til at køre ture på 30-40 kilometer hver uge, mens de to andre hold skal ud på længere ture.