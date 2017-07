Køge Atletik sætter fokus på sund livsstil

For 7. sæson i træk har Køge Atletik i foråret og sommeren gennemført 0-5 km på 12 uger, som har til formål at fremme sundhed og bevægelse og samtidig motivere nye løbere til at gøre løb til en livsstil der kan kombineres med det sociale fællesskab, der er i Køge Atletik på tværs af de mange løbehold der er i klubben.

Siden slutningen af marts har løberne haft tilknyttet løbetrænere der fast har stået for træningen tirsdag og torsdag. Til stor glæde og tilfredsstillelse for alle, så kunne 38 glade løbere bryste sig af at have gennemført forløbet og samtidig være klædt godt på til at forsætte det videre forløb på Køge Atletiks mange forskellige hold, hvor der hver tirsdag kl. 17.30-19.00 står super dygtige og engagerede trænere klar til at lære fra sig og motivere løberne på de respektive niveauer.