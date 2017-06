Knusende DM-sejr til Køge-drenge

Køge-drengene stillede op som Holdet YNWA (you never walk alone, Liverpool) og vande de tre indledende puljekampe med cifrene 2-1, 4-1 og 0-2 . Kvartfinalen blev vundet sikkert med 4-0. Semifinalen blev derimod en tæt affære. Drengen vandt 3-2 efter at have været bagud både 0-1 og 2-1.