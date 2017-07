Se billedserie - Vi kan stadig bruge flere frivillige, fortæller Mødrehjælpens formand i Køge, Charlotte Malmroes. Foreningen har i alt 45 frivillige i Køge, som hjælper til med butikken på Nørregade og andre aktiviteter. Foto: Jørgen Chr. Jørgensen

Klar med en hjælpende hånd til mødre - og fædre

Køge - 25. juli 2017 kl. 16:00 Af Simon de Visme Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Selvom det kun er omkring otte måneder siden, at den lokale afdeling af Mødrehjælpen i Køge blev oprettet, har den frivillige forening fart på. Nye tiltag ser dagens lys, og formand Charlotte Malmroes har flere drømme for fremtiden.

For omkring tre uger siden oprettede Mødrehjælpen en Babystartpakke, som henvender sig til forældre i en sårbar situation. Startpakken indeholder det nødvendige basistøj til nyfødte, for eksempel sparkedragter, bukser, bluser, sengetøj, lidt legetøj og et tæppe. Startpakken med genbrugstøj af god kvalitet uddeles primært til enlige, vordende mødre og tildeles gennem kommunens sundhedsplejerske.

- Det har rigtig stor betydning for familierne, at de kan komme i gang uden at skulle have penge op ad lommen. Specielt mange unge får børn i dag, og nogle af dem står uden job. For dem kan startpakken være et godt supplement, siger Charlotte Malmroes, formand for Mødrehjælpen i Køge.

Hun fortæller, at det er en donation fra ZONTA Køge, der har gjort det muligt at uddele Babystartpakkerne uden omkostninger for de vordende og nybagte mødre.

Hos Mødrehjælpen er man også i gang med at få et nyt samarbejde med kommunen og bibliotekerne i Køge op at stå. Tiltaget hedder Historieklubben og skal være med til at skabe hyggelige og nærværende aktiviteter, hvor familier bliver inviteret til højtlæsning på et bibliotek i lokalområdet.

I første omgang starter Historieklubben op på Hovedbiblioteket midt i Køge, men Charlotte Malmroes fortæller, at man også har planer om at udvide til biblioteker i Herfølge, Ølby og Borup.

Udover arrangementerne står Mødrehjælpen også for en butik, hvor der sælges velholdt, brugt børnetøj og legetøj. Tøjet kommer fra private donationer og vaskes og stryges, og alt legetøj og udstyr rengøres, inden det sælges videre.

Butikken kan findes på Nørregade 22E i Køge og er både en mulighed for at gøre en god handel og samtidig støtte et godt formål. Det er muligt at donere til butikken ved at møde op i butikkens åbningstider, som er tirsdag-fredag fra klokken 10-17 samt lørdag 10-14, eller ved at kontakte butikken over telefon.