Se billedserie Her ryger endny en sæk med brugbart tøj i den container som Køge Kirke har stillet op i kirkerummet. Kirken samler tøj ind som optakt til de kommende Kulturdag i begyndelsen af oktober.

Kirken klæder dig på til fællesskabet

Køge - 17. september 2016 kl. 09:05 Af Torben Thorsø Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Glæden ved at dele både oplevelser og materialer er i fokus når Køge Kirke byder indenfor til Kulturdage under temaet »Spis, del & elsk«.

Her er der et spændende program af aktiviteter og allerede nu vil kirken meget gerne have besøg af folk, der har godt tøj i gemmerne, som de gerne vil af med. Det kan afleveres hos Køge Kirke, hvor der er opstillet en tøjcontainer fra Kirkens Korshær.

- Det giver rigtig god mening i forhold til temaet, for vi vil gerne have Køgeborgerne til at dele deres gamle tøj med os, siger Bente Enert og fortsætter:

- Vi vil gerne skabe en bevidsthed om, at det tøj man smider ud kan komme andre til gode. Så det er en opfordring til, at man kigger godt efter i skabene derhjemme - eller måske går i Kirkens Korshær næste gang man skal have nyt tøj.

Hun forklarer, at man på den måde kan støtte organisationens sociale arbejde i Danmark.

Kulturdagene i kirken bliver afsluttet med et stort modeshow, hvor lokale modeller viser det indsamlede tøj frem ved et modeshow og markedsdag foran kirken.

Kulturdage lægger ud med et arrangement, hvor der er fokus på den oplevelse vi deler med hinanden under måltiden - hvor vi også »bryder brødet«, så der er til alle. Ugen byder også på arrangementet »Klima & Kirkemad - Smag på bibelen«, hvor der er oplæg for madens betydning for samvær og klima.

Kulturdage i Køge Kirke ligger helt i tråd med de seneste aktiviteter i kirken og Bente Enert er stor tilhænger af, at kirken prøver nogle andre ting for at tiltrække sognebørnene.

- Vi skal også lave andre aktiviteter end det man forventer af kirken. De her ting er med til at åbne kirken, så folk måske kommer her lidt oftere og ikke kun om søndagen, siger hun og Henrik Bencke fortsætter:

- Det er vigtigt, at kirken er åben rent fysisk, men det er også vigtig at den er åben for input i en overført betydning. Vi ser hele tiden på, hvordan vi kan åbne os overfor befolkningen.

Der er Kulturdage i Køge Kirke fra den 6. - 9. oktober. Torsdag er der foredrag med Kristian Ditlev Jensen om bogen »Det daglige brød«. Fredag er der »Klima & kirkemad - smag på bibelen« med besøg fra Det Grønne Hus i Køge. Lørdag er der kor-workshop med Nikolaj Skaaning og senere modeopvisning.

