Katten Obama ramt af skud: Han kunne ikke reddes

Køge - 08. august 2017 kl. 15:46 Af Katrine Wied Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Ikke bare en, men to gange er der blevet skudt mod katten Obama. Første gang var i 2011. Her overlevede katten, men i fredags var Dorte Schultz fra Køge nødt til at træffe en svær beslutning. Den ti-årige kat var blevet ramt af et skud i det ene forben, og Obamas liv stod ikke til at redde.

- Obama kommer hjem meget sent kommer torsdag aften og kan slet ikke støtte på sit højre forben. Jeg tænker, at han har været oppe at slås med de andre katte igen, så jeg booker en tid til Ølby Dyrehospital næste morgen, hvor jeg får en akut tid, fortæller Dorte Schultz fra Hastrupvej i Køge.

Men da hun næste dag kommer ind på dyrehospitalet, får hun en uventet forklaring på kattens smerter. Obama bliver røntgenfotograferet, og da dyrlægen kommer igen, beder hun Dorte Schultz om at komme med.

- Jeg kan godt regne ud, at der er noget ravruskende galt. Dyrlægen fortæller, at Obama er skudt i det højre forben. Skuddet har knækket knoglen tværs over, og haglet sidder der endnu. Hun vurderer, at der kan være nogle gevaldige nerveskader, og derfor kan hun ikke operere ham. Hvis han skal opereres, skal han til København. Men min kæreste og jeg vurderer, at det vil være synd, at han skal lide så meget, så vi tager den grimme beslutning om, at han skal have fred, siger Dorte Schultz, som ringer efter sin kæreste Erik Schack Andersen, da hun får beskeden.

For Dorte Schultz er det en meget tung beslutning at aflive Obama, for Obama er en kat, som hun anskaffede sammen med sin afdøde mand, og katten har en meget speciel plads i hendes hjerte.

- Hold kæft, hvor jeg savner det lille kræ. Han var det sidste, jeg havde tilbage fra min afdød mand, så det slår ekstra hårdt på mig, fortæller Dorte Schultz, som har anmeldt det til politiet.

- Det er ikke fair, at folk kan finde på at gøre sådan noget. Vi har ikke fået nogen advarsler fra nogen om, at de ikke vil have katten ind på deres grund. Jeg er forarget og ked af det. Hvad foregår der i folks hoveder, når de kan gøre sådan noget?

Dorte Schultz har haft Obama i otte år. Men han var allerede en voksen kat, da hun fik ham fra København via Roskilde Dyreinternat.

- Han havde et helt specielt gemyt. Det har været mit barn. Han har fulgt mig gennem mange grimme ting og bare været der for mig. Det er ubehageligt, at han ikke skal være her længere, siger Dorte Schultz Jørgensen.