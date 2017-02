Lyd Ahlstrand har haft nogle travle dage med at gøre butikken klar til at åbne i de nye lokaler i Nørregade 37. Foto: JCJ

Kasouga åbner i nye lokaler i Nørregade 37

KØGE Efter et år i lokaler i Nørregade 22 E - i Ulfeldts Gård - i Køge, har Lyd Ahlstrand besluttet at flyttede Kasouga til nye og større lokaler i Nørregade 37.

"Vi lukkede butikken i Ulfeldts Gård i lørdags - og gik straks igang med at pakke ned. Weekenden blev brugt til at flytte alle tingene over i de nye lokaler, hvor vi bruger hele denne uge til at pakke ud og få indrettet butikslokalerne", fortæller indehaver Lyd Ahlstrand.

"I Nørregade 37 får vi en bedre mulighed for at præsentere hele sortimentet. I Nørregade 22 E havde vi en stor afdeling i kælderen med mystik og kulturelle indtryk fra andre dele af verden, bl.a. masker, figurer, brudetæpper, russiske vægtæpper og meget mere, men det er ofte svært at få lokket kunderne ned i en kælder. Derfor glæder vi os nu til at kunne præsentere det hele i "gadeplan". Og den nye beliggenhed betyder også, at vi bliver mere synlige i gadebilledet", smiler Lyd Ahlstrand, der åbner dørene til den nye butik lørdag den 25. februar kl. 10.00 med en række gode åbningstilbud og en forfriskning til kunderne.