Kar-Mil er klar til at flyve nye veje

Køge - 18. juni 2017 kl. 15:03

De fire små propeller snurrer hurtigere og hurtigere, og det hvide fartøj løfter sig langsomt fra jorden og op til en højde på cirka halvlanden meter. I baggrunden står Keith Bothmann. Han har en iPad og et styringssystem i hånden og har blikket nøje rettet mod den flyvende drone, der lyder som en mindre sværm af bier.

Scenen finder sted på parkeringspladsen uden foran Kar-Mil, hvor Bothmann er direktør. Virksomheden har som sådan ikke noget med drone-teknologi at gøre, men alligevel er det flyvende fartøj i fokus på Solvangsvej 3 i Helsingør.

- Vi har gjort os tanker om, hvad man kan bruge den til. Behovet for at bringe etiketter ud med droner er nok begrænset, men der kan være områder, hvor man har behov for visse produkter med kort varsel. For eksempel medicin i svært tilgængelige områder, siger Keith Bothmann og fortsætter:

- Vi ser det som en del af den fagre nye verden, og vi kan gode lide at bryde grænser.

Kar-Mil A/S har syv medarbejdere og er Danmarks største leverandør af etiketter. Derudover distribuerer virksomheden prægefolier, Thermotransferfolier og nu også såkaldte RFID-tags.

Radio Frequency Identification (RFID) er en chip, der kan aflæses gennem emballage og fungerer som en automatisk metode til identifikation. Chipsene kan for eksempel sættes i hunde og katte, og ved hjælp af teknologien kan man finde ud af, hvor dyrene er henne, fortæller Keith Bothmann.

RFID bruges også i arbejdstøj, blandt andet på Aarhus Universitetshospital, hvor teknologien benyttes til at give et overblik over lægernes placering.

- Der været lidt modstand imod det, for eksempel i forhold til at man kunne se, hvor lang tid personalet holdt kaffepauser eller var på toilet. Men systemet sletter dataen med det samme, så det bruges kun til akut at tilkalde folk, fortæller Keith Bothmann, der ser en fremtid, hvor alting kan have en identitet via RFID.