Kandis optræder til festugen

Arkivfoto.

Køge - 27. maj 2017 kl. 09:00 Af Per Møller Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Om lidt mere end tre måneder lyder startskuddet til den 14. udgave af Danmarks største gratis festival - Køge Festuge - på Køge Torv.

"Vi begynder at få lagt brikkerne på plads til det, der igen skal blive en kæmpe fest for hele Køge og opland. Vi har hevet flere aftaler i land, bl.a. indenfor musikprogrammet ligger det fast at Infernal, Magtens Korridorer og Sømændene dukker op. Vi har også færdiggjort aftalen med Radio Køge om Open Air koncerten onsdag aften. Nu er det op til Radio Køge at få sat musikprogrammet sammen til denne aften som jo altid trækker vildt mange publikummer til torvet. Og nu vi er ved onsdagen, så er det også denne dag, at det store Bornholmermarked løber af stabelen", fortæller Per Stenberg, formand for Foreningen Køge Festival, som står bag Køge Festuge.

Per Stenberg oplyser også, at man er klar med temaerne for de forskellige dage i uge 35, som i år strækker sig fra den 27. august til 2. september.

"Søndag starter vi jo traditionen tro med Lions kæmpe loppe- og kræmmermarked i Køge midtby. Denne dag har vi også "Andeløbet" i Køge å. Det blev afviklet for første gang sidste år og blev en kæmpe succes. Så i år får vi trykt tre gange så mange lodder - og sender derfor også mange flere "ænder" ud at svømme i åen, så det skal nok blive festligt - og der er igen i år mange flotte præmier på højkant. Mandag er "opstartsdagen" hvor festugen langsomt sættes igang med aktiviteter der endnu ikke er klar til offentliggørelse. Tirsdag er det dagen hvor der bliver masser hygge og underholdning i børnehøjde. Onsdag som nævnt Bornholmerdagen afsluttende med Open Air koncerten. Torsdag er det Senior- og Handicapdagen - og her får vi bl.a. besøg af Kandis og de har jo rigtigt mange fans også i Køge og omegn. Fredag kalder vi i år for Uddannelsesdagen. I samarbejde med Campus Køge bliver torvet fra kl. 10.00-14.00 et uddannelsesmekka for de unge, som her kan få et rigtigt godt indblik i, hvilke uddannelsestilbud der findes - og en idé om, i hvilken retning de skal i deres uddannelse. Vi forventer faktisk 4.-5.000 unge mennesker vil kigge forbi torvet denne dag. Og endelig er der så finaledagen, lørdag, som igen i år er "Bilernes Dag". Alle dage fra mandag til lørdag sluttes af med masser af god musik, som nok skal få torvet til at gynge", fortæller Per Stenberg.

Arbejdet i kulisserne fortsætter for fuld skrue. Det nye tiltag, "Køge Festuge Partner" konceptet har nu rundet de 50 partnere, så der er i denne omgang udsolgt på den konto.

"Men vi er bestemt ikke i mål. Vi er fortsat travlt beskæftiget med at snakke med de mange sponsorer, som gennem årene har taget del i opbakningen til Køge Festuge. Hvis der er nogen, som endnu ikke har hørt fra repræsentanter for Køge Festuge, så er det ganske enkelt fordi vi endnu ikke er nået frem til Jer. Derfor kan I lette arbejdet ganske meget for os, hvis I lige giver os et kald eller sender os en mail omkring Jeres interesse for igen at bakke op om denne kæmpefest. Nye sponsorer er selvfølgelig også meget velkomne - også her modtager vi meget gerne en telefonisk henvendelse eller en mail - så skal vi nok vende tilbage", lover Per Stenberg, der kan kontaktes på tlf. 4026 0740 eller mail psl,@mil.dk.

I den forbindelse fortæller Festuge-formanden også, at der er indgået aftale med Odd Fellowgaardens Restaurant og Vinspecialisten i Køge om levering af h.h.v. mad og vine til VIP-området.

Jo, Køge Festuge bliver igen i år en fest med et program der byder på noget for alle.