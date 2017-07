Kampen for at få etableret det nye forsamlingshus i Borup har medført store omkostninger for Frank Poulsen. Foto: Lars Andersen

Kampen om forsamlingshuset: Frank Poulsen blev truet af vred nabo

Køge - 19. juli 2017

For Frank Poulsen, ejeren af den tidligere Falck-station på Bækgårdsvej i Borup, har de seneste par år været en ren rutsjebanetur.

Men de mange op- og nedture i forbindelse med etableringen af det omstridte forsamlingshus på adressen, kulminerede for en måned siden, da han blev udsat for en konkret trussel af en af de vrede naboer.

- Jeg blev ringet op af manden en dag, hvor han overfusede mig og blandt andet sagde, at jeg var hensynsløs, kun tænkte på mig selv og ikke havde nogen venner tilbage i Borup, fortæller Frank Poulsen.

- Han er vred over, at han ikke får sin nattesøvn, og samtalen sluttede med, at han siger: »Jeg vil ikke finde mig i det mere, og du skal nok få en advarsel«.

Da der et par dage efter er et nyt arrangement i forsamlingshuset, bliver Frank Poulsen ringet op igen af den samme mand.

- Han ringer så midt om natten, og der tager jeg jo ikke telefonen, siger Frank Poulsen.

- Men på min telefonsvarer har han sagt: »Nu har du så fået den sidste advarsel«.

- Der må jeg indrømme, at jeg bliver noget rystet, for jeg ved jo ikke, hvad han har tænkt sig. Vil han smide sten gennem ruderne, eller vil han skyde mig, siger forsamlingshusejeren.

Frank Poulsen er næste dag stadig så rystet, at han melder sagen til politiet.

- De optager en rapport om sagen, men fortæller mig samtidig, at når der ikke er en mere konkret trussel, så kan de ikke gøre mere, siger Frank Poulsen.

Truslen sidder stadigvæk i Frank Poulsen, og han er ikke bleg for at indrømme, at den har gjort ham bange.

- Mit eneste formål med at få det her forsamlingshus op at stå har jo været at skabe lidt liv i byen, og så er det simpelt hen for meget, når det ender i den slags trusler, siger han.