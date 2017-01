Til artikel om alkohol-problemer. Foto: Per Christensen Foto: Per Christensen

Send til din ven. X Artiklen: Kampagne skal fremme respekt for alkoholen Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Kampagne skal fremme respekt for alkoholen

Køge - 31. januar 2017 kl. 08:51 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Køge Kommune deltager fra 24. januar - 5. marts i oplysningskampagnen »Respekt,« som Alkohol & Samfund og Tryg Fonden står bag, skriver kommunen i en pressemeddelelse.

Kampagnen sætter fokus på nem og tilgængelig rådgivning og alkoholbehandling og oplyser om de mange gode, anonyme og gratis rådgivnings- og behandlingstilbud der findes i Danmark og i Køge Kommune.

Den seneste sundhedsprofil fra Køge Kommune viser, at op mod 8.000 i Køge Kommune har et alkoholproblem, og blandt dem giver cirka 2.000 udtryk for at de godt kunne tænke sig at gøre noget ved det. Kampagnen skal derfor hjælpe med at sætte fokus på mulighederne for hjælp og behandling.

- Det er jo vigtigt, at man kan få hjælp og komme i behandling, inden man mister familien og arbejdet, og det er der gode muligheder for lokalt her i Køge Kommune. Kampagnen skal ændre opfattelsen af, at det er flovt at få hjælp til sine alkoholproblemer, og i stedet vise respekt for dem, der lykkes med at tage det svære skridt, udtaler Dora Olsen (DF), formand for Social- og Sundhedsudvalget.

I Køge foregår behandlingen hos Novavi (tidligere Lænkeambulatoriet) i Vestergade. Her kan man gratis, anonymt og uden tidsbestilling henvende sig for rådgivning eller aftale om behandling, der er tilpasset arbejds- og familielivet.

Køge Kommune samarbejder i forbindelse med respektkampagnen desuden med lokale ædru alkoholikere, som nu gerne vil give en hånd til andre og ikke mindst bruge deres egne erfaringer til at hjælpe andre:

- Det er jo åbenlyst, at to flasker rødvin en mandag aften er alt, alt for meget - først efter flere år med mange tilløb kom jeg i behandling. Alkoholen tager magten, derfor vil jeg anbefale dem, der er i tvivl om at søge rådgivning - og for eksempel ringe til Alkolinjen, udtaler Morten Mus Andersen, ædru alkoholiker og næstformand i Udsatterådet i Køge Kommune, i pressemeddelelsen.

I 2014 kom der på landsplan ca. 14.000 i behandling, men ifølge Statens Institut for Folkesundhed er 140.000 danskere afhængig af alkohol, og 585.000 har et skadeligt højt forbrug.