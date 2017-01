Kaffekælderen ramt og Netto i risikozonen

ETK er i fuld vigør for at minimere problemerne ved den voldsomme stormflod. I øjeblikket arbejder de ved Blegdammen og åen.

- Lige nu har vi en stigende vandstand, og vi venter på, at pumpestationen slår til. Vi pumper her fra sidekanalen og ud i åen for at få vand væk fra Netto, der er kritsk på grund af deres køle-/fryseanlæg, siger Patrick Nielsen fra ETK, der venter, at vandstanden topper om en time.

- Men vi håber ikke, at vandet stiger så voldsomt mere, for så har vi et problem. Indtil videre har butikkerne klaret frisag, men Kaffekælderen ser slem ud. De har vand 70 centimeter op ad huset, så det er noget møg for dem, tilføjer den travle ETK-medarbejder, der også ved, at DanBolig på hjørnet af Brogade og Fændediget har vand i kælderen, som de selv er ved at pumpe op.