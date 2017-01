Se billedserie Bilisterne bliver advaret om pumpeanlægget på KØbenhavnsvej. Foto: Jens Wollesen Foto: Jens Wollesen SJ-MEDIER

Send til din ven. X Artiklen: Kæmpepumpe skal holde vandet væk fra haver Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Kæmpepumpe skal holde vandet væk fra haver

Køge - 04. januar 2017 kl. 13:33 Af Katrine Wied Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Der lyder to høje hyletoner, og så er pumpen i gang. ETK og Dansk Overpumpning har onsdag morgen og formiddag etableret et stort pumpeanlæg ved Snogebæk, der skal tage sig af de øgede vandmasser, som man forventer, at den forhøjede vandstand i Køge Bugt vil sende op i åen.

I store rør skal vandet pumpes op i luften og hen over den befærdede Københavnsvej og tilbage i Købe Bugt. Samtidig har ETK etableret en afspærring af Snogebæk ved hjælp af plader og bigballer med sand. På den måde håber man dels at kunne forhindre, at den forhøjede vandstand fra bugten kan brede sig op i å-systemet og dels at kunne pumpe den øgede mængde vand fra Snogebæk indefra og ud i bugten.

- Vi har sørget for, at vandet ikke kan løbe baglæns og stige der. For at det vand, der kommer inde fra landsiden, for eksempel fra regnvand, tilløb og dræn, ikke skal stige og løbe op i folks haver, kan vi pumpe det videre over på den anden side af Københavnsvej. Samtidig har vi skåret å-løbet af, så ikke vandet kan løbe fra bugten og op gennem åen og stige på indersiden af vejen, forklarer montør Peter Hansen fra Dansk Overpumpning.

Pumpen står inde i et stort pumpehus, som er placeret i vejsiden på Københavnsvej. Den kan klare 1100 liter vand i sekundet, så den kan virkelige flytte noget. Herfra går der et tykt rør hen over Københavnsvej og ud i Snogebæk på den anden side af vejen.

- Vandet kommer ind gennem en selvansugende motorpumpe. Den tager selv fat i vandet, og når den først har fat, både trækker og skubber den vandet over vejen, siger Peter Hansen.

Der er dog fortsat risiko for, at vandet kan løbe op og oversvømme selve Københavnsvej.

- Hvis det sker, er der ikke så meget, man kan gøre, siger Peter Hansen.

relaterede artikler

Højvande i Køge Bugt: Freddy frygter for sin kælder 04. januar 2017 kl. 13:16