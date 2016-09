Kæmpede kræften ud af kroppen

Det kræver mod at sige nej tak til et tilbud om strålebehandling, når man lige har fået konstateret kræft, men det var lige nøjagtig det, som Bettina Tammaro fra Solrød Strand gjorde i 2012, da hun for anden gang tog kampen op mod den frygtede sygdom.

I stedet for strålebehandling kastede hun sig over alle tænkelige råd på internettet om, hvad man selv kan gøre for at styrke kroppen i kampen mod kræft. Og hun gav ikke op, selv om det varede længe, inden hun begyndte at se resultater i form af en formindskelse af den knude på størrelse med en femkrone, som hun havde.