Kæmpe loppemarked i Skovbohallerne

"I Bjæverskov har vi trænet i denne branche i næsten 20-25 år og er nu det største Foreningsloppemarked i Køge Kommune. Vi er centralt placeret med kun 5 til km til Vestmotorvejen og Sydmotorvejen. Vi er ikke kun kendt for at have kvalitets Loppefund, men også for stemningen blandt de mange frivillige hjælpere, der er nemme at kende på deres orange forklæder. Overskuddet går ubeskåret til ungdomsidrætten i Lokalområdet Bjæverskov/Vemmedrup, fortæller Stig Sørensen fra IF "Frem" Bjæverskovs Støtteafdeling der arrangerer det store loppemarked.