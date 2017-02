Søndag skal der deles præmier ud til de bedst udklædte ved Køge Handelsstandsforenings og Teaterbygningens fastelavnsfest.

Kæmpe fastelavnsfest på Teaterbygningen

Køge - 24. februar 2017

Den kommende weekend står i fastelavnens tegn. Mange tusinde piger og drenge ser frem til at deltage i de mange arrangementer, hvor katten skal slås af tønden.

I Køge og omegn er der også mange fastelavnsarrangementer.

Et af dem foregår på Teaterbygningen søndag den 26. februar kl. 13.00-15.00, hvor Køge Handelsstandsforening og Teaterbygningen inviterer alle kommunens mulige kattekonger og kattedronninger til fastelavnsfest.

Der er gratis adgang, masser af fastelavnsboller og flotte præmier til de bedst udklædte.

Byens kulturhus lægger for første gang i mands minde hus til en ægte indendørs fastelavnsfest for festglade og barnlige sjæle i alle aldre.

Der vil være tønder til aldersgrupperne 2-5 år, 6-8 år, 9-12 år og 13-99 år, for som arrangørerne fortæller, så er det vigtigt at fastelavnsfesten bliver en rigtig festlig dag for alle deltagerne.

Køges aktive handelsliv bakker via Handelsstandsforeningen flot op om arrangementet og Teaterbygningen glæder sig til at tage imod rigtig mange udklædte børn og voksne.

"Vi arbejder stenhårdt på at Teaterbygningen skal blive børnenes foretrukne kulturhus og netop derfor er det så vigtigt at vi er med, når en af årets vigtigste begivenheder er over os, fortæller Susanne Madsen, leder på Teaterbygningen.

Køge Handelsstandsforening har samlet tropperne og fået rigtig mange af byens forretninger med på at sponsorere præmier og fastelavnsboller til den store dag.

Aktivitetschef Mette Bjerre, som har koordineret indsatsen på vegne af Handelstanden, ser frem til at tage imod når dørene åbner på søndag.

"Vi tror på et rigtigt stort fremmøde og håber på at kunne gøre det til en fast tradition, at vi fejrer fastelavn sammen på Teaterbygningen, siger Mette Bjerre.

Tilmelding foregår via facebookbegivenheden 'Kæmpe fastelavnsfest på Teaterbygningen i Køge' - alle er som nævnt velkomne.pm