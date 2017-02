De unge får mulighed for at lade deres røst høre viden om med hjælp fra et nyt initiativ som KØS museum og Vallekilde Højskole står bag.

KØS vil høre unges RØST

Køge - 10. februar 2017 kl. 14:40 Af Torben Thorsø

Hvordan skærer man igennem tidens flimmer af sociale medier og falske nyheder? Hvordan får man sat ord på de ting, der betyder noget?

KØS Museum for kunst i det offentlige rum og Vallekilde Højskole etablerer en talerskole og -festival for unge med fokus på det talte ord og på at skabe et stærkt fællesskab rundt om talens kunst. Røst skal styrke unges stemme i det offentlige rum og gøre dem i stand til at deltage aktivt i demokratiet og samfundsdebatten. Det skriver DAGBLADET Køge.

»I en tid, hvor der aldrig har været flere muligheder for at ytre sig på alle tænkelige platforme, vil Røst væk fra de hurtige likes og i stedet hjælpe unge med at udtrykke tanker og drømme, håb og frygt. Røst vil skabe et rum, hvor vi får sagt det, der betyder noget, lytter til hinanden - og derfor lærer af hinanden«, lyder det i forbindelse med, at hjemmesiden Røst.dk netop er gået i luften.

Hjemmesiden er for alle og et resultat af et bredt og godt samarbejde, fortæller KØS og Vallekilde.

- Med undervisningen ude på højskolerne og lanceringen af Røst.dk er vores store Røst-projekt skudt i gang. Sitet er blevet utrolig flot og tilgængeligt for alle, udtaler KØS' direktør, Christine Buhl Andersen.

Projektet Røst skal løbe over fire år. I alt skal 60 højskolehold fra 19 højskoler i hele landet gennemføre et talerskoleforløb. Selve undervisningen organiseres af Vallekilde Højskole i samarbejde med de øvrige højskoler og Ungdomsbureauet. Én gang om året kulminerer projektet med en todages talerfestival på KØS' forplads, hvor højskoleeleverne mødes for at holde taler for hinanden og publikum.