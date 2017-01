Bestyrelsen på KØS Museum for kunst i det offentlige rum, Køge er stadig på jagt efter den rette direktør til at afløse den nuværende, Christine Buhl Andersen. Billedet er fra indvielsen af forpladsen, hvor der var opstillet en række skulpturer af Mogens Møller. Foto: Bjørn Armbjørn

KØS på direktørjagt

Køge - 15. januar 2017 kl. 06:00 Af Torben Thorsø Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Det er bedre at tage sig god tid fremfor at skynde sig med at finde den forkerte.

Det er holdningen hos bestyrelsen på KØS Museum for kunst i det offentlige rum. Museet siger som bekendt farvel til den nuværende direktør, Christine Buhl Andersen, fra 1. marts og derfor skal der findes en afløser til posten. Det skriver DAGBLADET Køge.

- Vi er gået i gang med at finde den helt rigtige, men på nuværende tidspunkt ved vi faktisk ikke præcis, hvad vi leder efter. Hvis vi allerede fra begyndelsen har lagt os fast på en bestemt type eller person, så risikerer vi jo at overse den person, der kunne være det helt rigtige valg, siger Freddy Avnby, der er bestyrelsesformand på museet.

Han forklarer, at bestyrelsen først får hjælp af et professionelt bureau, der udpeger et stærkt felt af mulige kandidater, hvorefter ansættelsesudvalget tager over og endelig vælger én til direktørposten på museet.

- Det er først i forbindelse med den personlige samtale, at man får fornemmelsen for, hvad der rigtig swinger, pointerer Freddy Avnby.

Han fortæller, at man selvfølgelig håber på at have fundet den rigtige efterfølger når Christine Buhl Andersen stopper 1. marts, hvor hun skifter til jobbet som direktør for Glyptoteket i København - men der er ingen hast.