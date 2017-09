Interesserer du dig for vand og spildevand? Så har du nu chancen for at få medindflydelse på, hvad der sker i vand- og spildevandsselskaberne i KLAR Forsyning. Foto: Katrine Wied

KLAR Forsyning skal vælge forbrugere til bestyrelsen

Fra den 4. til den 10. december 2017 holder KLAR Forsyning forbrugervalg, hvor der skal vælges to forbrugerrepræsentanter og to suppleanter til hver af bestyrelserne i Køge Afløb A/S og Køge Vand A/S (fælles valg), Greve Spildevand A/S, Solrød Spildevand A/S og Stevns Spildevand A/S.