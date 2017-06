Se billedserie Jørgen Stenberg kom til Hans Følsgaard A/S i 1977 som salgsingeniør. 14. juni i år fejrer han ud over sin 66-års fødselsdag sit 40-års jubilæum som administrerende direktør. Foto: Jørgen Jørgensen Foto: Jørgen Chr. Jørgensen

Jubilar afslører: Dette er hemmeligheden bag Følsgaards succes

Direktør Jørgen Stenberg fejrer sit 40 års jubilæum i Hans Følsgaard A/S - med årene er direktøren blevet et koncentrat af virksomhedens kultur

Den Hvide by: Den 14. juni fejrer Jørgen Stenberg både sin 66-års fødselsdag og de første 40 år i Hans Følsgaard A/S. Og spørger man virksomhedens medarbejdere, er der i høj grad noget at fejre. Jørgen Stenberg er Følsgaards kultur, men selv peger han på kombinationen af strategi, fokus på retningen og dygtige folk som hemmeligheden bag virksomhedens succes.

Jørgen Stenberg begyndte som sælger og endte som hovedaktionær i én af landets mest sejlivede og på sin vis også atypiske handelsvirksomheder inden for automation, elektroteknik og energi. Onsdag den 14. juni kan han således fejre sine første 40 år i den efterhånden 95 år gamle virksomhed. Og det er nok lidt som hunden og dens ejer: Efter en årrække ligner hund og herre hinanden - og Jørgen Stenberg er efter flere medarbejderes vurdering et koncentrat af kulturen i Hans Følsgaard A/S.

Fællestræk for virksomhed og direktør er interessen ned i detaljen og det dybe engagement i mennesket bag teknologien. Med sine over 70 ansatte er Hans Følsgaard A/S hverken en stor eller lille virksomhed - om end en genereret omsætning nær 750 millioner/årligt nok kunne indikere »stor«. Alligevel kræver det et overblik at engagere sig personligt i 70 kollegers ve og vel, men det er netop dét, Jørgen Stenberg ifølge medarbejderne så effektivt har formået. Som medarbejder i virksomheden er man meget mere end bare »et hjul i maskineriet«. Om det er en bevidst strategi, er svært at sige, men det tiltrækker og fastholder de dygtige folk i virksomheden, og det er guld værd for et handelshus, der gennem årene har udviklet sig til at kunne kalde sig en »Teknikpartner«.

Man tænker måske ikke lige over, at Hans Følsgaard A/S i 2014 blev overtaget af den svenske Addtech-koncern, og det tjener i høj grad sidstnævnte til ære. Addtech er ikke en kapitalfond, der løber efter det hurtige overskud. I stedet formår koncernen at anvende synergien mellem de virksomheder, som befinder sig under Addtech-paraplyen, til at skabe en »græsrods-dynamik«, hvor væksten og det indbyrdes samarbejde optræder naturligt og derved genererer en vækst over markedets gennemsnit. Skulle man lede efter en forklaring på, hvorfor Jørgen Stenberg har afhændet sin aktiemajoritet til Addtech-koncernen, så giver han beslutningen følgende ord med på vejen:

- Samarbejdet med Addtech er nok den bedste strategiske oplevelse, jeg har haft i løbet af de 40 år, jeg har været i virksomheden. Addtech skruer ikke på noget, der virker, men lader i stedet datterselskaberne fungere selvstændigt og udnytte eventuelle fælles vækstmuligheder ved indbyrdes samarbejde. Det giver en fin, løbende udvikling i koncernen. For Hans Følsgaard A/S har det betydet, at vi har kunnet overlevere elektronikdelen af virksomheden til Chemo Electric, der er et Addtech-selskab med mere fokus på dén side af industrien; og omvendt har Addtech-selskabet Metric overleveret sin telecom-del til os. I Følsgaard har vi således nu øget fokus på kerneområderne kabler, automation, telecom, energi og ikke mindst Greentech, der er i stærk vækst, vurderer Jørgen Stenberg.

Selv har han oplevet vækst såvel generisk som gennem opkøb gennem de 40 år, han har været i virksomheden. Jørgen Stenberg kom til Hans Følsgaard A/S i 1977 som relativt grøn salgsingeniør. I 1977 var omsætningen kun rundt regnet tre procent af dagens niveau, men gennem opkøb af virksomheder som VK Electric, Per Buhl, Mecatronic, P. Axt & Co samt Procom Automation og den løbende udvikling af markederne har virksomheden vokset sig større og stærkere. Ikke mindst overtagelsen af den næsten identiske norske distributør, Danyko, har været et godt bidrag til virksomheden og et fint springbræt til det norske marked for automations- og kabelprodukter.

Hans Følsgaards direktør og jubilar lægger ikke skjul på, at der selvfølgelig har været bump på vejen, men selv dårlige tider på markedet har kunnet forvandles til positive oplevelser ved igen at holde fokus på strategien, retningen og fastholdelsen af de dygtige folk.

- Finanskrisen, der toppede i 2009, var for mig den næstbedste oplevelse i den tid, jeg har været i virksomheden. Vi havde formået at gøre virksomheden gældfri i løbet af de tre år op til 2009, og vi kom igennem en svær tid for industrien uden underskud. Bedre endnu var det, at vi formåede at beholde vores dygtige teknikere i firmaet. Hvis vi skulle bruge begrebet »Teknikpartner«, så er det jo også vigtigt, at puljen af teknisk ekspertise er intakt også efter en finansiel nedtur. Samtidigt kunne vi fastholde arbejdsglæden. I nedgangstider er det reelt ligegyldigt, om et overskud er på en- eller to millioner. Og vi har hellere ville operere med et mindre overskud, hvor vi i stedet har kunnet fokusere på den stabile virksomhed og de gode ting, der gør det rart for medarbejderne at møde op på jobbet hver dag - også når markedet er presset, forklarer Jørgen Stenberg.

Stabiliteten har altid været et nøgleord for Hans Følsgaard A/S, og igennem virksomhedens 95-årige historie har der kun været fem administrerende direktører. Og selv om Jørgen Stenberg runder de 66 samtidigt med sit 40-års jubilæum, så ligger pensionen fortsat et godt stykke væk i hans bevidsthed.

- Vi har de seneste to år ansat flere folk, og det er med til at bringe gennemsnitsalderen i virksomheden ned. Det er godt, og det medvirker til at sikre kontinuiteten i virksomheden, konstaterer han.

For nylig har virksomheden også etableret datterselskabet HF Technikpartner GmbH i Tyskland.

Jørgen Stenberg fejrer sit jubilæum 14. juni ved en reception mellem 13.00 og 16.00 på Restaurant Theilgaarden, Theilgaards Torv i Køge. Mon ikke der vil være lidt trut i sækkepiben, da Jørgen Stenberg holder meget af Skotland, sækkepiber og maltwhisky?