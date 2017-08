Fra venstre ses René Laugesen 6. Dan, Stormester Dr. Shin, Boo Young 9. Dan og cheftræner Jimmy Nakel 7. Dan.

Send til din ven. X Artiklen: Jubilæum: Taekwondoklub fylder 25 år Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Jubilæum: Taekwondoklub fylder 25 år

Køge - 14. august 2017 kl. 07:00 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

For 25 år siden, fik to mænd sammen en vision om en skole for kampkunst. Ikke en klub, men en skole, der udover at være et alternativ til den allerede eksisterende sports-Taekwon-Do også skulle være en skole hvor Taekwon-Do ville blive et redskab for personlig udvikling

De to mænd havde et fælles ønske om en stærk skole, der kunne værne om de oprindelige værdier og retningslinjer for en forædling af de menneskelige egenskaber vi alle indeholder, at danne individer med selvtillid, selvværd og en evne til at være selvudtrykt.

De to mænd er ikke et nyt bekendtskab, deres historie går helt tilbage til 1975.

Den dengang 15-årige Jimmy Nakel startede i januar måned til Taekwon-Do i Ballerup, og allerede i sommeren 1975 var han afsted på sin første sommerlejr. Her mødte han Dr. Shin, Boo Young, en koreansk Taekwon-Do stormester, der var inviteret til at undervise på sommerlejren.

Shin inviterede til, at de, der måtte have lyst til at følge ham og hans vej kunne melde sig og komme under hans vinger. Jimmy meldte sig, og dette blev starten på et enestående mester-elev forhold, der i år, som det ældste af sin slags, kan fejre 42 års jubilæum. Eleven er i dag selv mester og med sin 7. dan er Jimmy Nakel en respekteret og anset grundpille i Shin Won Hwa Taekwo-Do. Ikke blot i Herfølge, men også i søsterskolerne i Glostrup og Haslev.

Den nye skole fik sin spæde start i en lille træningssal i et motionscenter i den gamle møbelhandlers lokale på Toldbodvej i Køge og fik navnet Hwa Rang Dojang, De Blomtrende Krigers Træningsal.

I januar 1992 slog skolen for første gang dørene op for nye elever. En af skolens allerførste elever var Rene Laugesen, der i dag er sortbælte 6. Dan og skolens assisterende cheftræner. Han er en af de få elever fra opstarten på Toldbodvej, der stadig er aktiv Taekwon-Do udøver og instruktør. Senere flyttede Taekwon-Do Skolen videre til den tidligere boksesal i Ravnsborghallen.

I 2002 beslutterde Jimmy Nakel og en lille gruppe sortbælter, i samarbejde med Dr. Shin, Boo Young 9. Dan, at skifte skolens navn til Shin Won Hwa, De Stærke, Originale Blomster, fordi de havde en oplevelse af, at termen Hwa Rang Taekwon-Do ikke længere var dækkende for deres vision og idé om en traditionel form for Taekwon-Do.

Nyt og større

I 2002 gik et par håndfulde af de daværende elever og instruktører i gang med at istandsætte og indrette nye lokaler og i 2003 kunne skolens dengang 34 elever, efter 18 måneders ombygning, flytte ind i den nu nyistandsatte B3 Billard fabrik på Vordingborgvej 105, hvor skolen fortsat har til huse.

Den nye skole rummer to træningssale, meditationsrum, fællesrum i hjertet af skolen og adgang til grønne områder til udendørstræning og leg.

Her mødes elever, forældre og trænere, dengang som nu, omkring bordene og i køkkenet til samvær og hygge. For målet for skolen er fortsat, udover at tilbyde koreansk kampkunst, selvforsvar og filosofi for alle aldre, at skabe et miljø, hvor elever og deres familier føler sig trygge og har lyst til at komme.

Åbningen af skolen på Vordingborgvej gav mulighed for at udvide træningen og at oprette flere forskellige hold. Det første hold var 'De Unge Tigere', der målrettet henvender sig til unge piger og drenge i alder 10-15 år. Det næste hold var 'Lopperne', det der nu hedder 'De Små Tigere' for 6-10-årige og sidste skud på stammen er 'Spirerholdet' for de 4-5-årige.

Herfølge Taekwon-Do Skole består i dag af 144 elever i alderen fra 4 til 76 år og blandt dem finder man bl.a. Niels Loudrup, 76 år også kaldet 'farfar'. Han startede sammen med René Laugesen på skolens første voksenhold i 1992, i en alder af 51 år. 10 år senere, i 2002, blev 'farfar' som 61-årig og skolens ældste elev, gradueret til sortbælte. Niels Loudrup der i dag er 3. Dan, er fortsat aktiv på skolen og har siddet i bestyrelsen siden 2003.

Mere end en fritidsaktivitet

På Herfølge Taekwon-Do Skole bliver der lagt mange kræfter i at skabe et "værested" for medlemmerne og deres familier. Der skal være plads til at snakke og til dialog med eleverne omkring de udfordringer de møder i dagligdagen.

"Al arbejdet er baseret på ubetalt og frivilligt arbejde og indsats, det gælder både trænere, bestyrelse og ikke mindst skolens forældrestøttegruppe, der varetager en række praktiske opgaver omkring skolen og dens virke, fortæller June Svendsen fra Herfølge Taekwon-Do.

I den traditionelle Taekwon-Do, som dyrkes i Herfølge Taekwon-Do Skole, lægges der vægt på kampkunst, traditioner, retningslinjer og filosofi. Målet er, at udvikle krop, sind og ånd og derved skabe balance. Træningen bygger på kroppens naturlige bevægelsesprincipper og derfor kan alle mennesker træne, lære og drage nytte af deres Taekwon-Do-træning.

Jubilæet bliver fejret lørdag den 19. august fra kl. 13.00-15-00 med åbent hus på Herfølge Taekwon-Do Skole, Vordingbogvej 105 i Herfølge.

Alle interesserede er velkomne.