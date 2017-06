Se billedserie Josefine Naur Jensen blev med et flot 12-tal den første student fra Køge Handelsskole i år.

Josefine er første student på engelsk

Josefine Naur Jensen fra 3k blev årets første student på Køge Handelsgymnasium, da hun i dag var til sin sidste eksamen. Udover, at hun er den allerførste student, så er hun også den allerførste til at afslutte på studieretningen IBS English.

Familie og venner var mødt op for at fejre den nybagte student, da hun i sit sidste fag kom op i afsætningsøkonomi, hvor hun fik 12. Nu venter fejring med familie og venner i de kommende dage.

Josefine Naur Jensen er 19 år og bor i Køge. De seneste tre år har hun gået på IBS English, som er den engelsksprogede udgave af studieretningen International Business Studies på Køge Handelsgymnasium. Josefine Naur Jensens klasse 3k og parallelklassen 3j er den første generation, der afslutter den gymnasiale uddannelse på engelsk i Køge. Udover studenterbevis modtager studenterne et særligt EBBD diplom, som dokumenterer, at de har opnået engelskfærdigheder skriftligt og mundtligt på højt niveau.

- Oprindeligt var det min drøm at læse videre i udlandet. Da jeg gik i 9. klasse på Ellemarksskolen, var jeg meget i tvivl, om jeg ville jagte drømmen via en studentereksamen fra STX eller fra HHX. Jeg var til åbent hus begge steder, men da jeg så, at jeg på Køge Handelsgymnasium kunne tage en studentereksamen på engelsk, forsvandt al min tvivl. Jeg ville kunne træne engelsk i tre år, som led i min uddannelse - det var en god måde at begynde på, fortæller Josefine Naur Jensen.

- Jeg har været meget tilfreds med mit valg af ungdomsuddannelse - både socialt og fagligt. Jeg har mødt mange dejlige mennesker - både i min klasse og på handelsgymnasiet. Fagligt har jeg valgt rigtigt. Jeg kan rigtig godt lide humanistiske fag, og derfor var det almene gymnasium også en oplagt mulighed, men fagkombinationen på handelsgymnasiet med økonomifag på HHX for eksempel afsætningsøkonomi og international økonomi synes jeg har været meget spændende. Og det bliver også de fag - enkeltvis eller i kombination - som jeg gerne vil beskæftige mig med på videregående studier og i fremtidigt job, siger Josefine Naur Jensen.

Brexit bremser

I sin uddannelse har hun gået efter at få udfordringer - og fået det.

- Med valg af videregående studie kunne jeg godt tænke mig at dyrke det på et endnu højere niveau. Lige nu overvejer jeg, om jeg skal tage et sabbatår, da jeg kom direkte fra 9. klasse eller om jeg vil fortsætte videre på en af de engelsksprogede uddannelser på CBS for eksempel International Business eller Business Language and Culture. Jeg havde oprindeligt forestillet mig, at jeg ville læse videre i England, men Brexit har vanskeliggjort det - også økonomisk.

- Min faglige værkstøjskasse herfra er under alle omstændigheder et godt fundament for videre studier og karriere. Engang ville jeg gerne være journalist, men nu vil jeg gerne være virksomhedskonsulent af en eller anden art - i udlandet, siger Josefine Naur Jensen.

Gennem sin IBS English har hun været en uge i Brighton og en måned i Seattle, for at få engelsk - såvel britisk som amerikansk - under huden.

- Jeg holder meget af at rejse - at opleve verdenen på egen krop - og se den gennem de faglige optikker fra undervisningen for eksempel de globale betydninger, kulturforståelse og international økonomi. Man har det med som faglig bagage, når man rejser, så man kan ikke lade være med at reflektere over det. På både andet og tredje år har jeg været så privilegeret, at jeg har rejst en del i alle ferier og helligedage - jeg rejste til Bali, Santorini i Grækenland, Canada, Island, Dublin og Island, så jeg oplevede mange slags kulturer, økonomiske forskelle - og ligheder, som følger med globaliseringen, siger Josefine Naur Jensen.

