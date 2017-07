Se billedserie Jobpatruljens årlige besøg i Køges gader fandt sted mandag og skal sætte fokus på rettighederne for unge medarbejdere under 18 år. Foto: Simon de Visme

Jobpatruljen jagter de unges rettigheder

Køge - 21. juli 2017 kl. 12:07 Af Simon de Visme Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Det var 38. gang at Jobpatruljen kørte ud i landet for at hjælpe så mange unge fritidsjobbere som muligt med at undgå at blive snydt i sommervarmen, for ifølge patruljen ved de unge under 18 år ikke nok om deres egne rettigheder.

I Køge kiggede Tina Leire, der er Jobpatruljens koordinator på Sjælland og Øerne, og Sune Bro forbi en lang række forretninger i centrum af kommunen. Mange havde dog ingen under 18 år ansat, mens de i andre butikker ikke var på arbejde. Et enkelt sted lykkedes det dog for Jobpatruljen at finde en ung ansat.

I chokoladebutikken Frellsen på Jernbanegade havde 14-årige Feline Drachmann nemlig første arbejdsdag, og hun indvilgede i at tage en snak med Jobpatruljen.

Specielt for Jobpatruljens rundtur i år i de danske forretninger og restauranter er der særligt fokus på unge, der serverer alkohol. Fra den 1. juli blev det nemlig lovligt for unge på 15 år at servere alkohol på cafeer og restauranter. Det skyldes en lovændring i foråret, som blev stemt igennem af regeringen og Dansk Folkeparti. Tidligere var aldersgrænsen 18 år.

I fagbevægelsen frygter man, at lovændringen kan betyde, at unge ned til 15 år kan blive udsat for ubehageligheder fra berusede kunder. Ved at besøge de unge fritidsjobbere på deres arbejdsplads vil Jobpatruljen oplyse dem om de rettigheder, de har. Samtidig får de unge lejlighed til at fortælle fagforeningen, hvordan de selv oplever det at skænke alkohol i sommersolen.

Tilbage i chokoladebutikken på Jernbanegade blev Feline Drachmann stillet en række spørgsmål om sit arbejde og sine rettigheder af de to udsendte fra Jobpatruljen. Den 14-årige ekspedient fortalte efterfølgende DAGBLADET, at hun var glad for besøget.

- Det var meget fint, og det er rart, at der er nogle, som tænker på de unges rettigheder. Det er vigtigt at sætte fokus på det, siger hun.