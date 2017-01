Ny lyder startskuddet for tilmeldingerne til endnu en jazzcamp for piger. Her er det et billede fra sidste år og aktiviteterne på Tapperiet i forbindelse med campen.

Jazzcamp for piger

Køge - 02. januar 2017 kl. 20:00 Af Torben Thorsø Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Har du lyst til fire fede dage hvor du skal spille musik og have det sjovt sammen med andre piger - hvor I griber instrumenterne og spiller sammen som et pigeband?

I Vinterferien, i uge 8, afvikler Tapperiet, Køge Ungdomsskole og Køge Musikskole JazzCamp for piger, i samarbejde med JazzDanmark og Copenhagen Jazzfestival. Det er fire dages spændende musikundervisning og inspirationscamp for piger i alderen 10-15 år.

Deltagerne vil få undervisning i at spille sammen som et band, være kreative i musikken - og have det sjovt med at spille musik. I løbet af ugen vil pigerne blive inspireret til at spille ud fra nogle nye metoder og på nogle instrumenter du måske aldrig havde forestillet dig. Campen foregår på Tapperiet fra d. 21.-24. februar.

Alle piger bliver inddelt efter niveau, så der både kan laves hold for begyndere og øvede. Eneste krav er lysten til at spille musik sammen og have det sjovt. Du må gerne være sanger normalt, men denne uge skal du være klar på at prøve at spille på instrumenter. Det bliver sjovt - også selv om du ikke har prøvet det før!

JazzCamp for Piger foregår i 2017 for fjerde gang på flere musikskoler og kulturhuse landet over. En masse andre piger i hele landet vil altså være i gang med at spille musik samtidig. Sidste år var der 170 deltagere i alt, og næste år forhåbentlig endnu flere!

Det koster 500,- at deltage i JazzCamp for Piger for de fire dages undervisning (tirsdag-fredag klokken 10-15 i vinterferien). Pengene indbetales til JazzDanmark hvis du får plads i den ønskede by til årets JazzCamp. Du og dine forældre modtager mere info om dette, efter du har tilmeldt dig. Tilmeldingen foregår på www.jcfp.dk.