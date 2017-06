Se billedserie Arkæolog Nanna Holm graver efter spor fra fortiden i den nordlige port i Borgring ved Lellinge. Arkæologerne har netop taget hul på den anden sommer med udgravninger på stedet, og lige som sidste år er der åbent for publikum sommeren igennem.

Jagten på Borgrings hemmeligheder fortsætter

Køge - 15. juni 2017 kl. 07:00 Af Martin Rasmussen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Det ser ikke ud af meget - det lille potteskår i Nanna Holms håndflade. I den fugtige brune jord kunne det let være blevet forvekslet med en sten, men arkæologerne går yderst grundigt til værks ved udgravningen af vikingeborgen Borgring ved Lellinge, og undseeligt som det er, kan det lille stykke lertøj være med til at bidrage til historien om, hvad der foregik i Borgring i årene efter, den blev bygget og siden brændt.

Alt tyder nemlig på, at dele af byggeriet blev brugt i mange år efterfølgende. Blandt andet kan man i stedets udstilling se resterne af den værktøjskasse, man fandt sidste sommer i østporten, og som indikerer, at en håndværker beboede portkonstruktionen en overgang. Fundet af potteskåret fortæller nu historien om, at også nordporten formentlig var i brug samtidig med, at håndværkeren boede i østporten, så borgen blev altså i hvert fald ikke bare brændt og forladt, som de kraftigt forkullede trærester i portene ellers kunne antyde.

"Det har forbindelse til fund i østporten og underbygger, at borgen har haft et væsentligt efterliv," siger arkæolog Nanna Holm, lige som potteskåret sætter Borgring ind i en større sammenhæng, da der er fundet tilsvarende rester af lertøj i blandt andet Roskilde og Lejre.

Lige nu finder man arkæologerne i det telt, der er slået op over resterne af nordporten. Den er brændt lige som østporten, hvor man gravede sidste sommer, men man kan stadig i dag fornemme portens dimensioner på de store stykker træ fra portens sider, der er kollapset på et tidspunkt i fortiden og nu ligger faldt side om side, mens arkæologerne tålmodigt graver omkring dem.

Nanna Holm forklarer, at man lige nu blandt andet er på jagt efter portens færdselslag - og også meget gerne en mere præcis datering af selve borgkonstruktionen. Den foreløbige datering placerer borgen mellem år 894 og 1017.

"Så vi ved, at det er en vikingeborg, men vi vil meget gerne have en mere præscis datering," siger Nanna Holm, der forventer, at træ fra nordporten inden længe kan give en datering inden for et årti.

Dateringen er vigtig i forhold til at få fastslået Borgrings funktion og generelle plads i Danmarkshistorien. Var det som ventet Harald Blåtands borg, og hvilken funktion havde den i givet fald? De øvrige danske ringborge er dateret med en betydelig usikkerhed til 970-980, og potentialet er, at Borgring ved Køge er den første af ringborgene, der kan få en nøjagtig datering.

"Måske har den haft flere forskellige funktioner i forskellige faser og eksempelvis først været brugt til Harald Blåtands hær og siden som kristningsanlæg," siger Nanna Holm med henvisning til nogle af de fremherskende teorier om anvendelsen af stedet.

Hun og det øvrige hold graver hele sommeren igennem. Efter nordporten tager de fat på ådalen omkring sankthans, hvor de vil forsøge at klarlægge åens forløb og omfang for 1000 år siden for endeligt at få afklaret, om man eventuelt har kunnet sejle dertil. Siden vil de grave midt i borgringen for at lede efter de huse, man kender fra de andre ringborge, og endelig tager man i august fat på de omkringliggende marker i en jagt på omkringliggende byggerier.

"I år glæder jeg mig mest til at grave rundt om borgen. Er der bebyggelser og palisader eller er der ingenting? Det er alt sammen spændende, uanset om det vælter op med grave og stolpehuller, eller om der vitterligt ingenting er, for det er med til at forklare, hvorfor borgen blev bygget her og hvem, der boede på den."Teoretisk kunne vi finde en palisade, en stormandsgård eller en landsby - eller måske er der ingenting," siger Nanna Holm med et smil.

Alle interesserede kan følge arkæologernes arbejde sommeren igennem, hvor vikingeborgen lige som sidste år er åben for besøgende i dagtimerne.