Ivrige campister blev smedet sammen i Køge

"Vi havde en pragtfuld dag med 40 herlige gæster, der for de flestes vedkommende var iklædt "campinghabit". De var alle med til at give festen fuld tryk til ud på de små timer. Vi havde opstillet et par store telte med fem store, runde borde samt en musiker der sang og spillede guitar. Og ja, det var på campingpladsen festen foregik, fortæller den nygifte Katja Vaabenfeldt til LørdagsAvisen.

"Grunden til, at vi bor over halvdelen af vores tid på Køge & Vallø Camping er, at vi elsker simpelthen stedet og Køge by og omegn. Her er man tæt på skov og strand og Køge by er jo simpelthen bare så hyggelig, og så har jeg job på et Rådgivnings- og behandlingscenter på Toldbodvej i Køge. Derfor bruger vi så meget tid som det overhovedet er muligt på campingpladsen og Køge, siger Katja Vaabenfeldt.