International hæder til Vallø Slotskros vinkort

Køge - 03. august 2017 kl. 07:00 Af Martin Rasmussen

Vallø Slotskro har et bemærkelsesværdigt vinkort med omkring 800 forskellige flasker at vælge mellem for gæsterne. Det er i særklasse i Danmark, og nu har restauranten også fået international anerkendelse for det.

Det skriver LørdagsAvisen.

Det internationalt anerkendte medie, Wine Spectator, har netop uddelt årets Restaurant Awards, og i den forbindelse var Vallø Slotskro en af bare 10 danske restauranter, der blev tildelt to glas for at signalere, at man har en fremragende bredde i vinkortet, og at restauranten er en oplagt destination for seriøse vinelskere. På verdensplan har 1168 spisesteder fået denne pris, som er Wine Spectators næststørste hæder. Blot 89 restauranter i verden blev tildelt tre glas.

Prisen vækker glæde på Vallø Slotskro hos værtsparret Tina og Palle Møller, som netop har modtaget Wine Spectators diplom som bevis or anerkendelsen.

"Det er selvfølgelig et klap på skulderen. Vi har bygget vores vinkort op gennem rigtig mange år," fortæller Tina Møller, der tilføjer, at Vallø Slotskro også er nomineret til prisen for årets vinkort af den danske spiseguide. Denne pris uddeles i slutningen af oktober.

Vallø Slotskros omfattende vinkort er i øvrigt tilgængeligt online på www.valloslotskro.dk, så gæsterne har mulighed for at nærstudere det før et besøg på restauranten.