Integrationsindsatsen bliver samlet på Campus

Jobcenter Køge, Køge Handelsskole, EUC Sjælland og Center for Dansk og Integration (CDI) er gået sammen om et nyt integrationsforløb for nye borgere. Det går under betegnelsen Klar Til Fremtiden, og med samarbejdet sikrer kommunen, at alle muligheder tænkes ind, når nye borgere skal integreres på arbejdsmarkedet og i samfundet generelt. Samtidig er projektet det største af sin art i kommunen i nyere tid.