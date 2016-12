En vaks beboer, der blev udsat for indbrud onsdag eftermiddag, fik hurtigt tilkaldt politiet, som siden kunne anholde i de to indbrudstyve i Køge. Foto: Kenn Thomsen

Indbrudstyve på flugt blev anholdt

Køge - 29. december 2016 kl. 10:42

Onsdag eftermiddag klokken 15.50 fik politiet en anmeldelse fra en 53-årig kvinde om et indbrud i øjeblikket. Anmelderen havde overrasket to mænd i ejendommens stueetage, skriver DAGBLADET.

De to mænd iført strikhue og mørkt tøj tog straks flugten til fods i vestlig retning mod Åshøjvej i Køge. Politiet kørte mod området med flere patruljer for at lede efter de flygtede indbrudstyve. En af patruljerne fik på Vasebækvej kontakt med to udenlandske mænd, der kørte på cykel, og som forsøgte at flygte ad en sti mod Hastrup.

Da de passede på indbrudstyvenes signalement, anholdt politiet de to mænd, som viste sig at være to mænd på 35 og 39 år fra Rumænien, og som efterfølgende blev genkendt af anmelderen som værende gerningsmændene til indbruddet hos hende.

Indbruddet var foregået ved opbrydning af en skydedør ind til køkkenet, hvorefter de havde undersøgt stueetagen, indtil de blev opdaget. De nåede tilsyneladende ikke at stjæle noget under indbruddet. De to anholdte rumænere er blevet sigtet og afhørt til sagen.

De er fortsat i politiets varetægt, og de bliver fremstillet i grundlovsforhør i Retten i Roskilde med henblik på varetægtsfængsling i løbet af torsdagen.